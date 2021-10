Ogni anno gli smartphone della serie Google Pixel ottengono una serie di sfondi animati che cercano di rimanere in tema con ciò che ha ispirato la realizzazione della nuova generazione di device del colosso di Mountain View e per la famiglia Google Pixel 6 pare che gli unici nuovi sfondi animati siano quelli a tema floreale chiamati “Bloom” con un aspetto che potrebbe apparire familiare.

Il mese scorso, infatti, in Rete è apparsa una raccolta di sei sfondi statici per la serie Google Pixel 6 con una composizione floreale unica preparata per ciascuna delle varie colorazioni disponibili di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro (alcuni di questi sfondi sono stati persino usati da Google in immagini di lancio dei suoi nuovi smartphone).

Questi sono gli sfondi live di Google Pixel 6

Ebbene, lo staff di 9to5Google, analizzando il codice dell’APK dell’app Pixel Live Wallpapers che sarà pre-installata su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, è riuscito ad attivare il nuovo set Bloom (si compone di due sfondi animati) e ha scoperto che gli utenti avranno a propria disposizione anche degli sfondi statici con tali immagini.

Gli sfondi live Bloom sono sensibili al movimento e l’angolo di visione dei fiori si regola in base a come si tiene il telefono (in sostanza, una sorta di effetto di parallasse). Gli utenti hanno inoltre la possibilità di personalizzarli regolando la quantità di sfocatura mostrata sui fiori più arretrati (in pratica, un modo per regolare la profondità di campo della foto).

Ecco una breve dimostrazione:

Gli sfondi live sono disponibili in due serie di tre immagini, scattate dal fotografo Andrew Zuckerman, che passano automaticamente dalla modalità chiara a quella scura. Un set con colori primari che enfatizzano nero, rosso e verde sembra adattarsi meglio al nuovo modello “base” mentre il secondo che esalta i colori nero, argento e oro sembra più adatto alla versione Pro.

Previous Next Fullscreen

Leggi anche: ecco quanto costerà Google Pixel 6 in Europa