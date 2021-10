Con l’arrivo ufficiale di Android 12 su tutti i Google Pixel supportati, diventa estremamente importante scegliere il giusto wallpaper da impostare per la home screen del proprio smartphone. Del resto, come sappiamo ormai da diversi mesi, il Material You utilizza i colori primari dei wallpaper per dare un tocco personale ad ogni widget, elemento grafico e tasto di Android 12.

Ammirate i wallpaper “Community Lens” su Google Sfondi

In occasione dell’arrivo della nuova major release del sistema operativo mobile di Google, il colosso di Mountain View ha reso disponibile su Google Sfondi la nuova collezione di wallpaper “Community Lens“. La particolarità di questi incredibili wallpaper è che fanno riferimento ad alcune foto mozzafiato realizzati dai dipendenti Google.

Ad esempio, il wallpaper “Whistler Sunset” fa riferimento a una stupenda foto scattata da Bill Luan, un dipendente Google; allo stesso modo, “Sierra Sunset” – l’iconico wallpaper di default di Google Nexus 5 – fa riferimento a una foto scattata da Romain Guy, direttore del team di ingegneri di Google. Se dispone di uno smartphone Google Pixel compatibile con Android 12 corrette ad aggiornare Google Sfondi per scegliere il vostro nuovo bellissimo wallpaper dalla collezione “Community Lens”.

