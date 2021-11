Di tanto in tanto dal Google Play Store arriva la notizia del record di installazioni raggiunto da qualche applicazione Android e non c’è da stupirsi se siano quelle del colosso di Mountain View le più frequenti a fare registrare numeri da capogiro, così com’è avvenuto ora per l’ennesima della serie: stiamo parlando di Google Sfondi.

Ebbene sì, una delle applicazioni del colosso di Mountain View dedicate a chi desidera personalizzare il proprio dispositivo Android ha superato quota 500 milioni di download, entrando così in un club piuttosto esclusivo e nel quale fino a questo momento non si trovano soluzioni della concorrenza.

L’app Google Sfondi supera quota 500 milioni di download

Lanciata nel 2016 insieme ai primi smartphone della serie Google Pixel, l’app Google Sfondi presenta in gran parte le medesime funzionalità di cinque anni fa e consente agli utenti di personalizzare il device utilizzando come sfondo una propria foto o una delle immagini fornite da Google Earth e da altri partner del colosso di Mountain View, tutte organizzate in categorie per una navigazione più semplice.

Inoltre, l’applicazione di Google consente anche di scegliere la propria categoria preferita, dalla quale verrà selezionata ogni giorno una nuova immagine che sarà applicata come sfondo del device, così da non correre il rischio di “annoiarsi” a vedere sempre la stessa.

E con Android 12, che con la funzionalità dei temi dinamici adegua alcuni elementi dell’interfaccia allo sfondo impostato sul dispositivo, è probabile che un’applicazione come questa divenga ancora più popolare.

L’app Google Sfondi per Android può essere scaricata da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Ricordiamo che nelle scorse ore a Google Maps è toccato raggiungere un traguardo ben più prestigioso, quello dei 10 miliardi di download, risultato già conseguito da altre due applicazioni del colosso di Mountain View, ossia YouTube e Google Play Services.