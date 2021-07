Dopo tante indiscrezioni che nelle ultime settimane ci hanno permesso di scoprire le principali caratteristiche di OPPO Reno6 Z, per lo smartphone del produttore asiatico è finalmente arrivato il momento della presentazione ufficiale.

Partirà dalla Thailandia l’avventura del nuovo smartphone di OPPO, che sarà disponibile nelle colorazioni Stellar Black e Aurora ad un prezzo pari, al cambio, a circa 335 euro.

La scheda tecnica di OPPO Reno6 Z

Animato da un processore MediaTek Dimensity 800U, OPPO Reno6 Z può contare su un display AMOLED da 6,43 pollici (capace di vantare un rapporto schermo-corpo del 90,8%), una tripla fotocamera e una batteria da 4.310 mAh.

Queste sono le principali caratteristiche del nuovo smartphone di OPPO:

display AMOLED 2.5D da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato

processore MediaTek Dimensity 800U (MT6873V) octa core realizzato con tecnologia a 7 nm

8 GB di RAM LPDDR4x

128 GB di memoria integrata (UFS 2.1)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel (apertura f/1.7), ultra grandangolare da 8 megapixel (apertura f/2.2) e macro da 2 megapixel (apertura f/2.4)

fotocamera frontale da 32 megapixel (apertura f/2.4)

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Beidou, USB Type-C, NFC

ingresso jack audio da 3,5 mm

batteria da 4.310 mAh (con supporto alla tecnologia di ricarica rapida VOOC Flash Charge 4.0 a 30 W)

interfaccia ColorOS 11.1 basata su Android 11

Dimensioni 160,20 × 73,38 × 7,97 mm (Aurora) / 7,92mm (Stellar Black)

Peso 173 grammi

Sono state confermate, in sostanza, gran parte delle caratteristiche già anticipate alla fine dello scorso mese e che suggerivano che per questo smartphone il produttore ha deciso di non introdurre troppe novità rispetto al modello di precedente generazione.

Restiamo in attesa di scoprire da OPPO se (e quando) OPPO Reno6 Z arriverà sui mercati europei e, in caso affermativo, a quale prezzo. Staremo a vedere.

