Continuiamo a occuparci di ColorOS 12, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di OPPO che porta con sé diverse interessanti nuove funzionalità, una delle quali è chiamata PC Connect.

Si tratta di una funzione che sarà disponibile anche nel Vecchio Continente e, stando a quanto reso noto nelle scorse ore con un messaggio su Twitter, a partire da febbraio il colosso cinese inizierà ad implementarla sui primi smartphone che la supporteranno.

In particolare, con PC Connect gli utenti potranno:

trascinare e rilasciare (Drag & Drop) i file

sincronizzare screenshot e foto

condividere lo schermo

condivdere gli appunti

sincronizzare le notifiche

Sempre su Twitter il team di OPPO ha anche rivelato quelli che saranno i requisiti minimi per poter usufruire di PC Connect:

ColorOS 12.1

Windows 10 (versione 18362 o successiva)

processore Intel i3 2.4G (o superiore)

Wi-Fi Direct (da October 2018 o successiva)

Bluetooth 4.1 (o superiore)

Probabilmente nelle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli.

ColorOS 12 Open Beta disponibile per OPPO Reno5

E sempre a proposito di ColorOS 12, il team di sviluppatori di OPPO ha dato il via al programma Open Beta per OPPO Reno5 5G e OPPO Reno5 Pro+ 5G, aprendo le iscrizioni per coloro che vogliono divenire tester.

Per poter proporre la propria candidatura e partecipare alla beta è necessario possedere uno dei seguenti modelli con i relativi firmware:

OPPO Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G – A.26

OPPO Reno5 Pro+ 5G – A.27

OPPO Reno5 5G – A.33

I candidati selezionati saranno avvisati da OPPO entro la fine di questa settimana, ricevendo l’aggiornamento beta via OTA mentre quelli rimasti esclusi avranno la possibilità di proporsi per le successive fasi dei test.

Al momento il produttore cinese non ha ancora rivelato quando sarà rilasciata la versione stabile di ColorOS 12 per questi smartphone ma probabilmente ci sarà da avere pazienza almeno fino a gennaio.

