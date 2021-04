Oppo continua a sfornare smartphone e l’ultimo arrivato è l’Oppo Reno5 Z 5G: successore dell’ottimo Oppo Reno 4Z 5G.

Il nuovo smartphone della casa cinese può vantare specifiche di rilievo per la fascia di prezzo in cui si posiziona: monterà un processore MediaTek Dimensity 800U, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, a bordo troviamo una batteria da 4310 mAh con ricarica veloce a 30W tramite la porta USB-C in dotazione. Il tutto verrà mosso dalla ColorOS 11.1 basata su Android 11.

Display AMOLED e quattro fotocamere per Oppo Reno5 Z 5G

Oppo Reno5 Z 5G monterà un pannello da 6,43 pollici FullHD+ AMOLED con lettore delle impronte digitali sotto il display e camera anteriore hole-punch nella parte superiore sinistra in cui ospitare il sensore da 16 MP.

Nella parte posteriore del dispositivo troviamo un modulo fotografico composto da quattro sensori:

Principale da 48 MP

Ultra-grandangolare da 8 MP

Macro da 2 MP

Monocromatico da 2 MP

L’esperienza fotografica sarà inoltre arricchita da funzioni software quali Ultra Night Video, Video in formato HDR, Dual-View Video, Lock del focus della fotocamera, Bokeh dinamico, e una modalità chiamata “AI Scene Enhancements 2.0” che promette di scegliere la scena fotografica migliore sfruttando l’intelligenza artificiale.

Oppo Reno5 Z 5G potrà vantare inoltre sulla presenza dell’NFC e del jack audio da 3,5mm, aggiunta gradita di questi tempi.

Le suddette caratteristiche potrebbero suonarvi familiari in quanto l’ultimo arrivato della casa cinese non è altro che un Oppo F19 Pro+ 5G ribrandizzato con una ricarica più lenta e l’aggiunta del chip NFC.

A confermarlo è anche il nome della colorazione nera che in entrambi i modelli è chiamata “Fluid Black”. L’altra variante di colore è denominata “Cosmo Blue”. Assente invece la colorazione grigia, esclusiva del F19 Pro+ 5G.

Oppo Reno5 Z 5G attualmente è disponibile alla vendita a Singapore presso rivenditori fisici e piattaforme di e-commerce a un prezzo che, con il cambio valuta, dovrebbe aggirarsi attorno ai 330 euro.

