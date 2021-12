Iniziamo l’ultima settimana del 2021 con una sintetica raccolta di aggiornamenti software, comprensiva di smartphone facenti capo a due soli brand: Samsung e OnePlus. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire tutte le novità di questi nuovi update.

Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A52 5G: le novità degli aggiornamenti

Come al suo solito, Samsung ha iniziato per tempo a rilasciare le patch di sicurezza del mese di dicembre 2021, tanto che entro la prima settimana del mese ne aveva anche illustrato i dettagli.

Adesso anche Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy A52 5G (ecco la nostra recensione) si stanno aggiungendo alla lista dei modelli del brand muniti della SMR (Security Maintenance Release) di dicembre, battendo sul tempo il più recente Samsung Galaxy A52s 5G. In particolare, il modello 4G sta ricevendo la versione firmware A525FXXS4AUL3, mentre su quello 5G sta arrivando la versione A526BXXS1AUL2. In entrambi i casi l’aggiornamento non contiene altro che le ultime patch di sicurezza mensili, non ci sono dunque nuove funzioni da segnalare.

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord 2 5G: le novità degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti in roll out in questo momento per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro da una parte e OnePlus Nord 2 5G (ecco la nostra recensione) dall’altra – annunciati come sempre sul forum ufficiale del produttore cinese – presentano essenzialmente lo stesso contenuto: le patch di sicurezza di dicembre 2021. Oltre a queste, per i primi due ci sono solo ottimizzazioni di sistema e il fix di un problema con Google Assistant e Google Pay; per il terzo fix e miglioramenti per fotocamera e Bluetooth.

OnePlus 8 e 8 Pro stanno ricevendo la versione 11.0.10.10 della OxygenOS. Ecco il changelog ufficiale completo:

System Optimized the UI display of Settings interface Fixed the issue that Google Assistant and Gpay doesn’t display as expected in the Setup Wizard Fixed the low probability issue of WhatsApp crash Updated Android security patch to 2021.12



OnePlus Nord 2 5G sta ricevendo la OxygenOS A.15. Di seguito trovate il changelog ufficiale integrale:

System Updated Android Security Patch to 2021.12 Fixed known issues and improved system stability

Camera Improved video stability when AI Video Enhancement is on

Bluetooth Fixed the issue of unclear calls on connected Bluetooth devices



Come aggiornare Samsung Galaxy A52, A52 5G, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord 2 5G

Se possedete qualcuno dei modelli menzionati, potete eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Leggi anche: #NewSmartphone dicembre