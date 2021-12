Di norma Google è il produttore che per primo equipaggia i propri smartphone con nuovi aggiornamenti di sicurezza e versioni di Android. Il colosso di Mountain View non tollera che vengano forniti prima ad altri dispositivi che a quelli della serie Google Pixel. Una persona di spicco di una start-up di smartphone si è espressa sulla questione.

Google non vuole che altri produttori siano più rapidi

Recentemente OSOM ha parlato per la prima volta del suo nuovo smartphone Android OSOM OV1 in arrivo nel 2022 con focus sulla privacy. Gli ex dipendenti di Essential sono pronti per un nuovo capitolo e in un’intervista un portavoce ha rivelato che l’azienda è stata persino rimproverata da Google per aver rilasciato i nuovi aggiornamenti di sicurezza troppo rapidamente.

In sostanza il messaggio di Google probabilmente sta a significare che il gigante di internet non permetterà ad altri produttori di inviare aggiornamenti prima che siano stati rilasciati per i dispositivi Google Pixel.

Questo atteggiamento fa riflettere soprattutto di questi tempi, considerando la situazione attuale che circonda la gamma Google Pixel 6 che sta riscontrando enormi problemi nel fornire l’attuale aggiornamento di dicembre agli utenti.

In questi giorni numerosi possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro segnalano crepe spontanee al display, ma Google non ci sta.

