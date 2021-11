Il Black Friday 2021 di Amazon (e non solo) è ufficialmente partito questa notte e TIM Party ha lanciato il concorso perfetto per questo periodo: permette di vincere un Buono Regalo Amazon giornaliero di 50 euro e di partecipare all’estrazione di un Buono Regalo Amazon da 1.000 euro come premio finale.

Prima di entrare nel merito di questo nuovo concorso a premi è bene ricordare che quello descritto pochi giorni fa, che mette in palio cuffie JBL e una smart TV Samsung, è ancora attivo.

TIM Party Black Friday: concorso Buono Regalo Amazon

Il concorso è partito ufficialmente nella giornata di ieri, 18 novembre 2021, e il sito ufficiale del programma fedeltà di TIM prevede la possibilità per tutti i clienti dell’operatore – purché maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, iscritti a TIM Party e titolari di un contratto di TIM di rete fissa e/o mobile – di prendervi parte fino al 28 novembre. L’estrazione finale, invece, avverrà entro il 31 gennaio 2022.

Partecipare al concorso è molto semplice, non bisogna fare altro che: accedere alla pagina di TIM Party, registrarsi/effettuare il login, cliccare sul banner dedicato, prendere visione dell’informativa e accettare il regolamento del concorso, cliccare su “Partecipa“.

I premi giornalieri consistono in 220 Buoni Regali Amazon da 50 euro ciascuno e vengono assegnati con modalità instant win cliccando il tasto per aprire il pacco mostrato a schermo. Il numero di tentativi che ciascun cliente può effettuare ogni giorno dalle ore 00.01 alle 23.59 (col limite di una vincita al giorno) dipende dal cluster di appartenenza:

Cluster 1 (nuovi clienti TIM) un tentativo;

(nuovi clienti TIM) un tentativo; Cluster 2 (clienti TIM mobile da più di 1 anno) due tentativi;

(clienti TIM mobile da più di 1 anno) due tentativi; Cluster 3 (clienti TIM mobile da più di 5 anni) tre tentativi;

(clienti TIM mobile da più di 5 anni) tre tentativi; Cluster 4 (clienti TIM fisso e mobile) cinque tentativi.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione all’estrazione del premio finale, che consiste in un Buono Regalo Amazon del valore di 1.000 euro, tutti i clienti che avranno preso parte all’iniziativa concorsuale vi avranno accesso. Al termine del periodo di attività del concorso, infatti, tutti i nominativi dei partecipanti verranno inseriti in un database un numero di volte corrispondente a quello dei giorni di partecipazione (fino a un massimo di 11 possibilità). I clienti aderenti al meccanismo di convergenza TIM Unica avranno più chance di vincere, per questi ultimi verranno infatti raddoppiate le possibilità di partecipazione all’estrazione finale.

Come detto, l’estrazione dell’aggiudicatario del premio finale avverrà entro il 31 gennaio 2022 e verranno estratte anche due riserve, alle quali si farà riferimento nel caso in cui il vincitore dell’estrazione finale risultasse irreperibile o non in regola con i requisiti prescritti dal regolamento, oppure ove rinunciasse al premio e/o non lo accettasse entro i termini previsti.

Una volta visualizzato il messaggio di comunicazione della vincita, il fortunato cliente TIM sarà tenuto ad accettare il premio giornaliero e a compilare i moduli relativi all’indirizzo di spedizione e agli estremi del documento di identità. Nel caso dell’estrazione finale, invece, l’ancora più fortunato cliente TIM riceverà una e-mail con un link da usare ai fini dell’accettazione del premio. Il form dovrà essere compilato con tutti i dati richiesti entro un termine massimo di 14 giorni dalla comunicazione della vincita. Tutti i premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di assegnazione e i premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus Fondazione Caritas Roma.

Per tutte le offerte telefoniche di TIM – che giusto ieri si è visto elogiato da OpenSignal per la velocità raggiunta con il 5G –, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

