TIM ha aperto, a partire dall 8 novembre, un nuovo concorso a premi per i propri clienti che aderiscono a TIM Party, programma di fidelizzazione grazie al quale sono in palio una smart TV Samsung e delle ottime cuffie JBL. Negli ultimi giorni l’operatore telefonico blu ha fatto parlare di sè per aver proposto alcune offerte con Google One incluso e per aver iniziato lo switch-off della rete 3G in favore del 4G e 5G. Come già accaduto per altri concorsi a premi anche in questo caso c’è una modalità per cui si può vincere istantaneamente e un’estrazione finale.

I clienti registrati al programma TIM Party quindi non dovranno fare altro che effettuare il login nella propria area utente e andare a cliccare sul banner “Gira la ruota” che aprirà la pagina del concorso. Una volta visualizzata la pagina con la ruota da girata e cliccato il tasto per partecipare all’istant win, sarà possibile sapere che premio è stato assegnato. Non tutti i clienti però hanno le stesse possibilità di giocare, visto che c’è una divisione in gruppi che si basa sul tempo trascorso come clienti TIM.

I gruppi in questione sono quattro e dividono i clienti in: attivi da massimo 12 mesi, clienti attivi dai 12 mesi a 5 anni, clienti attivi da oltre 5 anni e clienti con diverse linee a loro intestate o che aderiscono ad offerte TIMVISION. Nonostante sia possibile vincere una sola volta al giorno per ogni account, in base al proprio gruppo si può “girare la ruota” rispettivamente una, due, tre e cinque volte al giorno.

Per quanto riguarda l’estrazione finale invece ogni cliente TIM Party viene inserito in base a quanti giorni ha partecipato alle vincite istantanee. Essendo la durata del concorso 14 giorni, si può arrivare fino a 14 “punti” in classifica. Per chi ha una linea TIM Unica, le possibilità vengono raddoppiate. Il concorso rimane disponibile fino al 21 novembre. Nel caso si vincesse un premio nella fase di vincite istantanee, sarà possibile continuare a giocare ed eventualmente vincere altri premi per tutto il periodo del concorso.

I premi in palio sono 112 decoder per il digitale terrestre iSNATCH (dal valore di 39,90 euro), 42 cuffie over-ear JBL da 139 euro e il premio dell’estrazione finale, prevista entro il 31 gennaio 2022 è un TV Samsung NEO QLED da 55″ dal valore di 1999 euro.

