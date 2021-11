Continua il gioco di anticipo di Amazon, che dopo aver lanciato le offerte dell’Early Black Friday un paio di settimane fa anticipa l’evento di una settimana. Partono infatti oggi le offerte del Black Friday di Amazon, con migliaia di prodotti in promozione fino al 26 novembre, il giorno più atteso dagli appassionati di shopping.

Sono davvero tantissime le offerte per cui è facile perdersi tra le decine di migliaia di sconti, con il rischio di vedersi sfuggire l’offerta attesa da tempo. Abbiamo dunque deciso di selezionare alcune delle proposte più interessanti, suddividendole per categoria, al fine di semplificarvi il compito. A fine pagina trovate comunque i link alle nostre pagine dedicate al Black Friday, insieme alle numerose pagine con tutte le offerte già attive, suddivise anche in questo caso per categoria.

Black Friday Amazon: gli smartphone

Black Friday Amazon: i tablet

Black Friday Amazon: gli smartwatch

Black Friday Amazon: le cuffie wireless

Black Friday Amazon: i power bank

Queste erano sono alcune delle offerte messe in campo da Amazon per il Black Friday. Nella home page del colosso americano trovate queste e moltissime altre offerte valide nella maggior parte dei casi fino al 29 novembre. A seguire invece tutte le altre offerte attive in questo Black Friday, suddivise per categoria.

Offerte per categoria