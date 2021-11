Mentre trapelano online alcuni interessanti rumor circa la serie Xiaomi 12 attesa per fine anno, in queste ore è stata pubblicata online la lista di alcuni smartphone Redmi che non dovrebbero ricevere l’aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced Edition.

La MIUI 12.5 Enhanced Edition non arriverà su questi Redmi

Presentata questa estate, la MIUI 12.5 Enhanced Edition è stata da sempre descritta come un aggiornamento software pensato per migliorare più che aggiungere. Il colosso cinese, infatti, ha introdotto numerose tecnologie per quanto riguarda la gestione dei consumi, l’ottimizzazione della gestione della memoria, delle operazioni di lettura e scrittura e molto altro.

Ebbene, sembra che questi smartphone Redmi non dovrebbero ricevere l’aggiornamento software alla MIUI 12.5 Enhanced Edition:

I dispositivi sopracitati sono stati tutti presentati durante il 2019 e gli utenti muniti di Redmi Note 7 potrebbero non apprendere con gioia che il loro smartphone potrebbe avere esaurito il supporto software previsto; difficile a questo punto valutare se verranno mai interessati anche da un eventuale aggiornamento alla MIUI 13.

All’interno del post pubblicato dal canale Telegram Mi Fans Home si fa menzione anche allo smartphone Xiaomi Mi A3, ma anche per quanto riguarda i dispositivi Redmi non è ancora detta l’ultima parola fin quando non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.

