In queste ultime settimane si parla molto delle novità che sveleranno Xiaomi e Redmi nel prossimo futuro. In questo articolo andremo a scoprire alcuni dettagli su Redmi Note 12 e sull’attesa serie di smartphone Xiaomi 12.

Il general manager di Redmi chiede consigli su Redmi Note 12

Con più di 1 milione di unità vendute in appena due settimane, si può dire che la serie Redmi Note 11 sia partita proprio con il piede giusto. Lo stesso Lu Weibing, general manager di Redmi, ne ha parlato in un post pubblicato su Weibo confermando l’incredibile record di vendite dei nuovi smartphone. In quella stessa occasione ha già messo le basi per Redmi Note 12, la prossima generazione di smartphone che Weibing vorrebbe realizzare tenendo in alta considerazione le richieste degli utenti.

A tal proposito un preciso commento è stato apprezzato da moltissimi utenti per un motivo ben preciso: la richiesta che Redmi Note 12 monti il processore Qualcomm Snapdragon 870. Purtroppo Weibing ha confermato che quel preciso modello di SoC non è indirizzato per la serie Note di Redmi ma in realtà è indicato per la serie K, ma non è escluso che la compagnia valuti altri SoC di Qualcomm magari non ancora svelati.

Alcuni dettagli su Xiaomi 12 Ultra e 12 Ultra Enhanced Edition

È lecito presumere che Xiaomi svelerà diversi modelli di smartphone appartenenti alla serie Xiaomi 12, proprio come fece nei mesi scorsi per la famiglia Xiaomi Mi 11 5G. Oltre al modello Xiaomi 12 Ultra di cui si parla molto in questi giorni, sembra probabile che l’azienda stia lavorando anche al modello Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition.

Scovato in alcune stringhe di codice con il codice prodotto “L1” e con il nome in codice Thor, sembra che questa versione disporrà di una fotocamera frontale integrata nel display. Ricordiamo che, a oggi, Xiaomi MIX 4 è l’unico smartphone dell’azienda a montare una fotocamera frontale nascosta sotto il display, ma evidentemente l’azienda vuole puntare a questa funzionalità anche sul modello Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition.

Questo modello sembra che monterà il processore Snapdragon 8 Gen1 (conosciuto anche come Snapdragon 898) e una fotocamera posteriore da urlo: si scommette sulla disponibilità di un sensore principale Samsung GN5 da 50 MP e tre sensori da 48 MP con zoom 2x, 5x e 10x – come mostrato nell’immagine soprastante.

Xiaomi L3/L3A con Qualcomm Snapdragon 870

Come ben sappiamo Xiaomi sta lavorando ad alto regime per annunciare l’attesa serie Xiaomi 12 entro la fine dell’anno, proprio come avvenne l’anno scorso con Xiaomi 11 5G. In queste ore emergono numerosi dettagli circa i modelli con codice prodotto L3 e L3A, per molti i primi smartphone “mini” – con display compatti – del colosso cinese. La versione L3A, che proprio poco tempo fa aveva ricevuto la certificazione TENAA e 3C, dovrebbe arrivare sul mercato con il supporto alla ricarica rapida a 67 W e munito del processore Qualcomm Snapdragon 870.

Le ultime informazioni pubblicate da Mukul Sharma, leaker spesso interessato ai piani di Xiaomi, svelano che lo smartphone munito di SoC Snapdragon 870 disporrà anche di un comparto fotografico definito come “aggressivo“. Non è ancora chiaro quale sarà la composizione della fotocamera principale di questo smartphone, ma evidentemente l’azienda ha intenzione di svelare un dispositivo capace di scattare foto di alto livello.

