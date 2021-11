A inizio ottobre OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro ricevevano la Open Beta 1 della OxygenOS 12, e in queste ore il colosso cinese avvia il rollout della Open Beta 2 della OxygenOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Novità aggiornamento OxygenOS 12 Open Beta 2

Ecco il changelog completo relativo all’aggiornamento per gli attuali smartphone di fascia alta di OnePlus:

Sistema ottimizzazione della status bar ottimizzazione dell’autonomia e della velocità di ricarica corretto un bug che impediva la visualizzazione delle icone nella status bar corretto un bug che impediva il corretto funzionamento del sensore di luminosità aggiornamento delle patch di sicurezza a novembre miglioramento della stabilità generale del sistema

Fotocamera migliora la stabilità dell’applicazione

Bluetooth corretto un bug che impediva la visualizzazione del livello di batteria delle cuffie Bluetooth nella status bar

Bug noti la ricerca globale potrebbe risultare non disponibile la fotocamera potrebbe interrompersi registrando video in qualità 4K a 60 Hz



Come aggiornare OnePlus 9 e 9 Pro

In attesa di ricevere l’aggiornamento OTA, è possibile scaricare fin da subito i file da installare in locale tramite l’apposito menu delle impostazioni.

Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro+ ricevono la MIUI 12.5.8

A seguito della presentazione di fine ottobre, in queste ore Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ ricevono un nuovo aggiornamento software alla versione 12.5.8 da 239 MB. Dalle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il nuovo firmware introduce alcune novità relative alla gestione della memoria e dei processi in background, oltre a correggere anche alcuni problemi dovuti alla ricarica più lenta del previsto.

Come aggiornare Redmi Note 11 Pro e 11 Pro+

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio e sarà disponibile a partire dai prossimi giorni tramite l’apposito menu presente dal pannello Impostazioni > Info sistema.

Huawei Watch 3 si aggiorna con molte novitÃ

Lo smartwatch di fascia alta Huawei Watch 3 sta ricevendo il firmware 2.0.0.197 da 287 MB. Le prime informazioni pubblicate in rete parlano di un gran numero di novità , tra cui l’introduzione della modalità che disattiva tutte le suonerie e i toni a eccezione delle sveglie, la ricerca dei brani audio all’interno dell’applicazione per la musica e la possibilità di rispondere agli SMS direttamente dallo smartwatch anche per le applicazioni di terze parti.

Come aggiornare Huawei Watch GT 3

L’aggiornamento sarà presto disponibile per tutti gli utenti muniti dello smartwatch di Huawei tramite l’applicazione Huawei Health.

