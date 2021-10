Sono passati meno di otto mesi dal lancio della serie Redmi Note 10 e come annunciato nei giorni scorsi Redmi ha annunciato oggi, nel corso di un evento tenutosi in Cina, la nuova serie di medio gamma destinata ancora una volta a ottenere un grande successo. Questa volta sono tre le varianti presentate, anche se non è escluso che sui mercati internazionali possano arrivare altre versioni o che questi modelli vengano commercializzati con altri nomi, come è già successo in passato.

Oltre a Redmi Note 11 e a Redmi Note 11 Pro, quest’anno abbiamo anche Redmi Note 11 Pro Plus, che estremizza alcune caratteristiche pur mantenendo lo stesso aspetto della versione Pro.

Caratteristiche di Redmi Note 11 5G

Il modello base può contare su uno schermo LCD da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+, con frequenza di refresh a 90 Hz, supportato da un chipset MediaTek Dimensity 810, e con quattro diversi tagli di memoria: 4-128 GB, 6-128 GB, 8-128 GB e 8-256 GB. La fotocamera principale può contare su un sensore principale da 50 megapixel, coadiuvato da un sensore con lente ultra grandangolare da 8 megapixel.

Anche se le immagini mostrano quattro fori, due sono puramente cosmetici, ma sono sicuramente preferibili a sensori di scarsa utilità. Nella parte frontale, con la classica soluzione punch hole, è presente un sensore da 16 megapixel per i selfie.

La batteria da 5.000 mAh è supportata dalla ricarica rapida cablata a 33 watt, che permette una ricarica completa in appena 62 minuti. La connettività include ovviamente il supporto alle reti 5G, WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, emettitore a infrarossi, un connettore da 3,5 mm e un lettore di impronte digitali posizionato sul frame laterale. Il software è Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 12.5.

Caratteristiche di Redmi Note 11 Pro

Decisamente più allettante dal punto di vista tecnico Redmi Note 11 Pro, che utilizza uno schermo OLED con risoluzione FullHD+ da 6,67 pollici e frequenza di refresh a 120 Hz. Sotto la scocca troviamo invece un MediaTek Dimensity 920 in grado di offrire prestazioni superiori rispetto all’810. Tre in questo caso le varianti di memoria, 6-128 GB, 8-128 GB e 8-256 GB.

Migliora anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 108 megapixel con tecnologia pixel binning 9in1 affiancato da un sensore con lente ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel e da un sensore telemacro da 2 megapixel. Il sensore per i selfie è ancora da 16 megapixel.

Curata la parte audio, con il suono messo a punto da JBL, grazie a due speaker stereo simmetrici e al supporto a Dolby Atmos per un’esperienza di ascolto di qualità. La batteria da 5.160 mAh può contare sulla ricarica rapida a 67 watt, che porta la batteria da 0 a 100% in appena 43 minuti.

Completano la dotazione il supporto per le reti 5G, WiFi, Bluetooth, NFC, GPS e presa da 3,5 millimetri. Il lettore di impronte digitale è integrato nel frame laterale e il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 12.5

Caratteristiche di Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus è sostanzialmente identico alla versione Pro, da cui riprende schermo, chipset, memorie, fotocamere, audio e connettività. La sola differenza è rappresentata dalla batteria, composta da due unità da 2.250 mAh per un totale di 4.500 mAh. In questo caso è presente la ricarica rapida a 120 watt che permette di arrivare al 100% in appena 15 minuti.

La variante Pro Plus è disponibile anche nell’edizione limitata YIBO DESIGN, realizzata con un processo olografico che fa sembrare che il logo Redmi sia sospeso sulla cover posteriore. La versione speciale si distingue anche per alcune strisce posteriori di chiara ispirazione corsaiola e della firma, realizzata in verde fluorescente, di Wang Yibo, ambasciatore del brand.

Design della serie Redmi Note 11

I tre smartphone utilizzano lo stesso design, con la parte frontale e quella posteriore completamente piatte, così come i bordi laterali, una scelta diversa da quelle operate finora. Resta il design della fotocamera posteriore, con il sensore principale in alto e gli altri sensori, insieme al flash LED, nella metà inferiore dell’inserto, che sporge in maniera abbastanza vistosa.

Tre le colorazioni per Redmi Note 11, disponibile nelle versioni Mysterious Black, Milky Way Blue e Mint Green. Quattro invece i colori per Redmi Note 11 Pro, Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple e Milky Way Blue (Glossy). Per Redmi Note 11 Pro Plus sono tre i colori a disposizione, Mysterious Black, Forest Green e Timeless Purple.

Prezzi e disponibilità della serie Redmi Note 11

Ecco i prezzi, validi in Cina delle diverse versioni della serie Redmi Note 11:

Redmi Note 11 4-128 GB 1.199 yuan (circa 160 euro)

Redmi Note 11 6-128 GB 1.299 yuan (circa 174 euro)

Redmi Note 11 8-128 GB 1.499 yuan (circa 201 euro)

Redmi Note 11 8-256 GB 1.699 yuan (circa 228 euro)

Redmi Note 11 Pro 6-128 GB 1.799 yuan (circa 241 euro)

Redmi Note 11 Pro 8-128 GB 1.999 yuan (circa 268 euro)

Redmi Note 11 Pro 8-256 GB 2.199 yuan (circa 295 euro)

Redmi Note 11 Pro Plus 6-128 GB 1.999 yuan (circa 268 euro)

Redmi Note 11 Pro Plus 8-128 GB 2.199 yuan (circa 295 euro)

Redmi Note 11 Pro Plus 8-256 GB 2.399 yuan (circa 322 euro)

Redmi Note 11 Pro Plus YIBO DESIGN 8-256 GB 2.699 yuan (circa 362 euro)

Nessuna informazione al momento in merito alle versioni internazionali, che dovrebbero essere annunciate nel corso delle prossime settimane.