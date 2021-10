Ora che Google ha rilasciato la versione finale di Android 12 i vari produttori di smartphone possono iniziare a programmare la propria roadmap di aggiornamenti e OnePlus rientra nel gruppo di quelli che voglio farsi trovare pronti.

E così nelle scorse ore il produttore cinese ha rilasciato per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro la prima versione beta di OxygenOS 12, versione della sua interfaccia basata proprio su Android 12 e che, in seguito alla fusione con OPPO, si caratterizza anche per molti elementi grafici tipici di ColorOS 12, ossia la skin personalizzata di quest’ultima azienda.

Ecco l’aspetto di OxygenOS 12 con Android 12 su OnePlus 9 e 9 Pro

Nel presentare la nuova versione dell’interfaccia, il team di sviluppatori di OnePlus mette in risalto come sia in grado di garantire un’esperienza più piacevole e rilassante, riducendo allo stesso tempo le distrazioni.

Una delle novità è la modalità scura su tre livelli personalizzabili:

Un’altra novità presa in prestito da ColorOS 11 è Private Safe (soluzione studiata per proteggere documenti, immagini e altri file con una password):

Tra le altre novità vi sono miglioramenti alla funzionalità AOD e un client per la gestione delle note.

Con OxygenOS 12, infine, aumentano le possibilità di personalizzazione di Shelf e viene introdotta una nuova scheda dedicata alla salute:

Per ulteriori informazioni sulla beta pubblica di OxygenOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro vi rimandiamo al forum ufficiale, ove troverete anche i link per il download. La versione stabile dovrebbe essere rilasciata entro la fine del 2021.

E se vi state chiedendo quali modelli OnePlus potranno contare su un programma beta aperto di Android 12, questo è l’elenco dei device che dovrebbero essere inclusi:

OnePlus 9, 9 Pro e 9R

OnePlus Nord 2

OnePlus 8T

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

OnePlus 8 e 8 Pro

OnePlus 7T e 7T Pro

OnePlus 7 e 7 Pro

Per OnePlus Nord N200 non vi sarà un programma open beta e Android 12 sarà rilasciato quando la versione stabile sarà disponibile.

Prima beta di ColorOS 12 con Android 12 per OPPO Find X3 Pro

Il team di OPPO ha dato il via al rilascio della prima beta di ColorOS 12 per OPPO Find X3 Pro, grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di sperimentare le nuove funzionalità prima del lancio della versione stabile.

Tale beta è al momento disponibile soltanto in Malesia e Indonesia e non vi sono informazioni su una possibile implementazione più ampia.

Tra le novità introdotte vi sono modifiche all’interfaccia utente, le funzionalità FlexDrop e Smart Sidebar 2.0, miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità per la privacy e la sicurezza. Ulteriori dettagli saranno svelati l’11 ottobre.