Tra le tante novità introdotte da Android 12 vi è anche Game Dashboard, funzionalità che al momento rappresenta un’esclusiva degli smartphone della serie Google Pixel 6 e che è dedicata a chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità di tali device in ambito gaming.

Oltre a fornire strumenti utili agli sviluppatori per la realizzazione dei propri giochi, Google li incoraggia anche a sfruttare l’API Game Mode e ora il colosso di Mountain View nel Play Store mostra i titoli che sono ottimizzati per la serie Google Pixel 6.

In particolare, nella parte superiore della scheda Giochi del Play Store alcuni utenti vedono un carosello “Ottimizzato per Pixel 6”, con una sezione “Migliora le prestazioni o risparmia energia” (con riferimento all’API Game Mode, che gli sviluppatori possono sfruttare per consentire agli utenti di stabilire se desiderano che un titolo dia priorità a una maggiore durata della batteria o giri al massimo).

Gli utenti possono abilitare la funzionalità Game Dashboard andando nel menu delle Impostazioni, quindi sezione Applicazioni e selezionando le impostazioni relative ai Giochi. Quando viene aperto un titolo supportato, si visualizzerà una bolla fluttuante e sarà possibile scegliere una delle tre modalità disponibili:

Prestazioni, che massimizza la frequenza dei fotogrammi

Standard, che utilizza le impostazioni predefinite del gioco

Risparmio batteria, che mira a prolungare l’autonomia

I giochi ottimizzati per la serie Google Pixel 6

Questo è l’elenco dei giochi ottimizzati per Google Pixel 6:

Nei mesi scorsi Google ha reso noto che l’API Game Mode sarebbe stata disponibile su “selezionati” dispositivi Android 12 entro la fine dell’anno e tra i partner certi vi è Samsung. Staremo a vedere.

