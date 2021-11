Tregua tra Instagram e Twitter: riecco le anteprime nei tweet con link di Instagram

I rapporti tra Instagram e Twitter sono decisamente freddi da quasi un decennio, più o meno (rectius esattamente) dai tempi dell’acquisizione della prima da parte di Facebook (ora Meta) nel 2012, ma adesso arriva un primo segnale di disgelo: su Twitter, sono tornate a funzionare le anteprime dei post contenenti un link di Instagram.

Dopo l’attesa novità ricevuta da Twitter il mese scorso e quella relativa alle Storie di Instagram, vediamo in che modo i due contendenti hanno deposto le armi.

Twitter: ecco le anteprime nei post con link Instagram

Subito dopo il passaggio di Instagram nelle mani di Facebook, Twitter aveva bloccato la possibilità di Instagram di trovare amici tramite le proprie API. A stretto giro di posta, Instagram aveva iniziato ad impedire a Twitter di incorporare i propri post nei tweet in caso di condivisione di un proprio link.

Dopo quasi un decennio arrivano segnali di riavvicinamento e il primo passo l’ha mosso Instagram: come potete vedere dall’immagine seguente, nelle scorse ore è stato annunciato il roll out delle anteprime per le Twitter Card. In poche parole, adesso, quando viene condiviso un link di Instagram all’interno di un tweet, viene mostrata un’anteprima del post condiviso.

Pur trattandosi di due colossi, le differenze in termini di numeri portano a pensare che sarà soprattutto Twitter a trarre benefici da questa mossa di Instagram. Dall’altra parte, sicuramente Meta (aka Facebook) sta cercando di costruirsi attorno un’immagine migliore.

