Sono ormai anni che Android supporta la modalità scura a livello di sistema, e nel mentre le più importanti applicazioni hanno ricevuto vari aggiornamenti software non solo per offrire una modalità scura, ma anche per seguire il tema impostato a livello di sistema.

Arriva la modalità scura automatica per Twitter

Twitter supporta la modalità scura da diverso tempo ormai, ma solo ultimamente ha annunciato che l’applicazione è finalmente in grado di cambiare il tema seguendo quello impostato dal sistema operativo. In questo modo, ad esempio, se avete impostato il tema scuro dalle Impostazioni del vostro smartphone Android, anche Twitter seguirà il comando e mostrerà l’interfaccia dell’applicazione nel tema scuro.

Scegliere di utilizzare le impostazioni del dispositivo è estremamente semplice: una volta avviata l’applicazione, tappate in alto a sinistra sull’icona del vostro account e poi in basso a sinistra sull’icona a forma di lampadina. Se disponete della corretta versione dell’app, dovreste trovare la voce “Utilizza le impostazioni del dispositivo“, come mostrato nell’immagine sottostante.

La novità è disponibile nell’ultima versione di Twitter presente sul Play Store al badge sottostante; in alternativa, nel caso in cui l’aggiornamento non fosse ancora disponibile, potete reperire l’ultima versione dell’app da questo link di APK Mirror.

Potrebbe interessarti anche: Alcune versioni di Android condividono continuamente dati dell’utente, per Google è normale