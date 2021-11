Il team di sviluppatori di Instagram è impegnato in un costante lavoro di miglioramento di questo social network che, nonostante l’enorme popolarità acquisita, non può permettersi di adagiarsi sugli allori, in quanto la concorrenza è a dir poco agguerrita: proprio per tale motivo, è necessario stare al passo coi tempi e studiare sempre nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca.

Ebbene, una delle ultime novità studiate dal team di Instagram è quella chiamata Add Yours, annunciata nelle scorse ore attraverso un tweet pubblicato sul canale ufficiale di Twitter.

Così come viene spiegato dallo stesso team di sviluppatori, Add Yours è un adesivo che crea discussioni pubbliche nelle storie e questa è la prima volta che viene aggiunto un modo per consentire alle persone di partecipare pubblicamente al formato.

Instagram si arricchisce di una nuova simpatica funzionalità

In pratica, questo nuovo adesivo funge sia da invito per le altre persone a caricare le proprie storie che da modo per scoprire nuove persone da seguire e ciò in quanto, nel momento in cui si tocca l’adesivo, l’interfaccia mostrerà tutti coloro che hanno contribuito al thread e consentirà di visualizzare le loro storie da lì.

Probabilmente alla base dell’introduzione di tale nuovo strumento vi è la volontà di provare ad aumentare il coinvolgimento del social network in un momento in cui pare che stia perdendo utenti, attratti dalle piattaforme della concorrenza, soprattutto TikTok.

E se si considera che sono soprattutto i più giovani ad essere attratti dalle alternative della concorrenza, non c’è da stupirsi se gli screenshot condivisi da Instagram abbiano come protagonisti proprio degli adolescenti.

Del resto, questa è solo l’ultima di una serie di iniziative portate avanti dal popolare social network per provare a conquistare gli utenti più giovani o a convincerli a rimanere su questa piattaforma.

Potrebbe interessarti anche: segui TuttoAndroid su TikTok