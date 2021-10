Instagram avvia il rilascio di quest’attesa funzione per tutti gli utenti

Sono già diversi mesi che Instagram sta testando i nuovi link in formato sticker condivisibili nelle Storie e, se lo scorso agosto era arrivato l’annuncio che la nuova funzione avrebbe preso il posto del classico swipe-up, adesso il cambiamento è completo, anzi c’è di più: la disponibilità della funzione non è più limitata, è partito il roll out per tutti gli utenti della piattaforma.

Come vi avevamo già segnalato a tempo debito, durante la fase di test Instagram aveva reso i nuovi link in formato sticker disponibili soltanto per gli utenti verificati sulla piattaforma e a quelli aventi un minimo di diecimila follower.

Adesso, come segnalato sul sito ufficiale (link in fonte), giunta al termine la fase di test, Instagram ha deciso di aprire a tutti gli utenti l’utilizzo di questa nuova funzione, a prescindere dalla verifica dell’account e dal numero di follower. Si tratta di una novità significativa e attesa da anni, dato che anche la disponibilità del vecchio “swipe up” presentava delle limitazioni.

Instagram non ha tardato a rimarcare i potenziali benefici in termini di engagement portati dalla possibilità di condividere link nelle Storie:

«Secondo il social network, i link sticker sono utili per tutti, dalle aziende che possono linkare i propri prodotti agli attivisti che possono condividere risorse esterne. Ma Instagram permette a tutti di trarre beneficio dalla condivisione di link per aumentare l’engagement coi propri follower. Il social network segnala anche che gli account che condivideranno ripetutamente link di misinformazione o discorsi d’odio perderanno l’accesso alla funzione».

Trovare i nuovi link in formato sticker è semplicissimo: basta creare una nuova Storia, cliccare sullo strumento per gli adesivi nella barra di navigazione in alto e selezionare la nuova funzione. A quel punto non resta che inserire l’URL desiderato e posizionare lo sticker nella storia.

