Google Pixel 6 Pro è il primo smartphone della serie Pixel di Google a montare un sistema fotografico triplo munito di sensore ultra grandangolare e sensore telescopico.

Per DxOMark Google Pixel 6 Pro è un ottimo smartphone

I test di DxOMark su Google Pixel 6 Pro mettono nero su bianco quello che sappiamo già da tempo: le fotocamere del nuovo smartphone del colosso di Mountain View regalano scatti di altissimo livello. Con un punteggio complessivo di 135, però, l’ultima creatura di Google si piazza in settima posizione, a cavallo tra Huawei Mate 40 Pro e lo Smartphone for Snapdragon Insiders di ASUS e Qualcomm.

Google Pixel 6 Pro, con 143 punti sulla componente fotografica, si presenta come uno tra i migliori smartphone in circolazione: la fotocamera regala scatti di eccellente qualità in termini di luminosità, contrasto, bilanciamento del bianco, tonalità della pelle e gamma cromatica. Sono presenti piccole indecisioni per gli scatti al buio o con l’illuminazione interna; in questi casi risulta spesso visibile del rumore di fondo nelle foto scattate. La registrazione dei video beneficia delle novità introdotte da Google sotto tanti punti di vista, ma in alcuni casi si incappa in piccole indecisioni dell’autofocus in condizioni di scarsa luminosità.

Google Pixel 6 Pro, così come il fratello Google Pixel 6, sono ancora molto giovani: è verosimile presupporre che il colosso di Mountain rilascerà aggiornamenti software per Android 12 e per la fotocamera al fine di migliorare i risultati ottenuti.

