Stiamo provando da poco più di 48 ore il nuovo Pixel 6 Pro, il nuovo smartphone di fascia alta di Google che porta contemporaneamente sul mercato la nuova versione del robottino verde: Android 12. Quest’anno, a differenza del precedente, l’azienda torna a scommettere in maniera importante rivoluzionando diversi ambiti del proprio smartphone e staccandosi da quell’eccessiva conservatività rappresentata da Pixel 4A, Pixel 4A 5G, Pixel 5 e Pixel 5A 5G.

Nuovo processore, sistema operativo rivoluzionato, sensori fotografici (finalmente) aggiornati e una qualità nel suo insieme da far venire i brividi e ricordare quella iconica dei Pixel 3 e dei Pixel 4. Vale dunque la pena iniziare a conoscerlo un po’ di più, ecco il nostro primo approfondimento in attesa di portarvi una recensione accurata.

Video: 48 ore con Pixel 6 Pro

È disponibile in Italia? Come lo abbiamo acquistato

Google Pixel 6 Pro e Google Pixel 6 non sono disponibili in Italia, almeno per ora: Google ha infatti deciso di portarli nel Bel Paese soltanto ad inizio 2022, di conseguenza toccherà aspettare o al più ordinarlo da qualche store europeo, come abbiamo fatto noi. Lo abbiamo infatti acquistato dal Google Store tedesco con spedizione verso un importatore (Mailboxde) che, una volta giunto a destinazione, ce lo ha spedito a sua volta verso l’indirizzo italiano.

Nel caso foste interessati e vogliate qualche informazione aggiuntiva, abbiamo realizzato una guida dedicata su come comprare Google Pixel 6 dall’estero.