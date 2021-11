Da qualche giorno Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono ufficialmente in vendita negli otto Paesi selezionati, e i numero parlano di un grande successo, visto che Google sta avendo non poche difficoltà nell’approvvigionamento. Se le prestazioni sembrano convincere tutti, quello che finora lascia perplessi è il lettore di impronte digitali, che non è particolarmente veloce nel riconoscimento dei tocchi.

Uno strumento di calibrazione da Google

Non sono solo le prestazioni a destare preoccupazione negli utenti, che pensano anche alla possibilità che il lettore di impronte, posto sotto lo schermo, smetta di funzionare se lo schermo viene sostituito. Non parliamo ovviamente del servizio di assistenza ufficiale di Google, quanto piuttosto di servizi di terze parti, che potrebbero essere preferiti per via di un costo inferiore.

Il rischio, secondo qualcuno, è che ci si trovi nella stessa situazione del Touch ID degli iPhone, che non funzionavano se non sostituiti da centri ufficiali. In realtà Google sembra essere più permissiva, stando al nuovo strumento appena rilasciato. All’interno dello strumento Pixel Update e Repair è infatti comparsa una nuova opzione, legata proprio al lettore di impronte.

Lo strumento, accessibile a questo indirizzo Internet, permette ora di installare il software di calibrazione del lettore di impronte, ovviamente solo su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Nella descrizione della funzione Google spiega che “è richiesto se lo schermo viene sostituito. Il software supporta Pixel 6 e 6 Pro“.

Nel malaugurato caso in cui lo schermo dovesse essere sostituito sarà necessario eseguire lo strumento per la calibrazione del lettore, oltre a un ripristino di fabbrica, al fine di garantire il perfetto funzionamento del dispositivo. Ovviamente vi sconsigliamo di testare il nuovo strumento, visto che dovreste procedere a un ripristino completo prima di poter utilizzare nuovamente lo smartphone e il lettore di impronte digitali.

