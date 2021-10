Ora che finalmente Google ha presentato ufficialmente la serie Google Pixel 6, in Rete iniziano a divenire numerosi i video che mettono a confronto i nuovi smartphone del colosso di Mountain View con quelli di altri produttori e uno di questi ci permette di osservare Google Pixel 6 Pro e Apple iPhone 13 Pro Max in un approfondimento dedicato alla velocità.

Ricordiamo che stiamo parlando di due dei telefoni più desiderati del momento, ossia i due modelli migliori che due colossi come Google e Apple hanno da offrire e che più permettono di godere degli ecosistemi di servizi creati da queste due aziende.

La sfida tra Android e iOS o tra Google Pixel e iPhone non è certamente nata di recente e va avanti ormai da diversi anni, rinnovandosi al lancio di ogni nuova generazione degli smartphone di Google o di Apple.

Google Pixel 6 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max

Il video di cui parliamo oggi è stato realizzato dallo staff di PhoneBuff e prova a mettere a confronto i due smartphone per quanto riguarda l’aspetto della velocità nell’apertura e nell’utilizzo delle applicazioni che vengono usate quotidianamente: in sostanza, ci offre la possibilità di capire come Google Pixel 6 Pro e Apple iPhone 13 Pro Max potrebbero comportarsi nella vita di tutti i giorni, soprattutto in una situazione di stress.

Google Pixel 6 Pro può contare su un processore Google Tensor, un display con risoluzione 3.120 x 1.440 pixel, 12 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e Android 12 mentre Apple iPhone 13 Pro Max vanta una CPU Apple A15 Bionic, uno schermo con risoluzione 2.778 x 1.284 pixel, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e iOS 15.

Non ci resta altro da fare che lasciarvi al confronto. Buona visione:

Ricordiamo, infine, che la serie Google Pixel 6 arriverà in Italia in via ufficiale all’inizio del prossimo anno ma su Amazon è già possibile acquistare i modelli provenienti dal Regno Unito.