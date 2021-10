HONOR 50 è stato presentato ufficialmente anche in Italia, a distanza di qualche mese dal debutto cinese. Dopo il lungo periodo al fianco di Huawei, che di recente ha portato non pochi problemi per la questione del ban statunitense, il brand cinese si “mette in proprio”: questo significa anche che i suoi smartphone possono di nuovo contare sui servizi Google.

HONOR 50 ufficiale anche in Italia: specifiche e funzionalità

HONOR punta molto sia sulle specifiche tecniche sia sullo stile con il suo nuovo smartphone Android, dando particolare attenzione al comparto fotografico e alle funzionalità annesse. Procediamo però con ordine e partiamo dallo schermo, un OLED curvo da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2340 pixel) con 1,07 miliardi di colori, 100% DCI-P3 color gamut, fino a 120 Hz di refresh rate e 300 Hz di touch sampling rate; non manca la certificazione Low Blue Light TÜV Rheinland per la protezione dalla luce blu.

Le caratteristiche del display promettono un’elevate velocità di risposta, in modo da offrire giochi (e non solo) più fluidi e senza interruzioni. Questo richiede un maggiore consumo di energia, e quindi HONOR ha pensato alla frequenza di aggiornamento dinamica intelligente: il refresh rate può essere regolato sulla base dei contenuti sullo schermo, passando dai 120 Hz durante il gioco ai 60 Hz per la lettura o per la navigazione web.

Il cuore di HONOR 50 è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G a 6 nm, con quattro core Cortex-A78 a 2,4 GHz e quattro Cortex-A55: rispetto alla precedente generazione abbiamo miglioramenti delle prestazioni del 45% e della potenza di elaborazione AI del 123%. Grazie alla tecnologia di accelerazione grafica GPU Turbo X lo smartphone è in grado di migliorare le prestazioni durante il gioco, ottimizzando al contempo il consumo energetico.

Il comparto fotografico è composto da un totale di cinque sensori, quattro posteriori e uno per i selfie. Sul retro abbiamo una fotocamera principale da 108 MP, una grandangolare da 8 MP, una per gli scatti bokeh da 2 MP e una per le macro, sempre da 2 MP. Il sensore principale da 1/1,52″ gode di un’apertura f/1.9 che permette di far entrare più luce attraverso l’obiettivo, e supporta uno zoom digitale 10x per le foto e 6x per i video.

Come anticipato abbiamo poi un sensore grandangolare da 8 MP, con angolo di 112° e un’apertura f/2.2, una fotocamera bokeh da 2 MP per donare una sfocatura a ritratti e non solo, e una macro da 2 MP per gli scatti più ravvicinati.

Per quanto riguarda i video HONOR 50 è dotato di sei modalità di ripresa multivideo, con combinazioni che sfruttano contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore (registrazione Dual View). La modalità “Story” include invece nove set che aiutano a creare video basati su diversi scenari di ripresa. Con la registrazione True Wireless Stereo a lunga distanza è possibile utilizzare il microfono delle cuffie Bluetooth per registrare i suoni da lontano e creare video senza avere il fastidio dei cavi.

Ecco la scheda tecnica completa di HONOR 50:

display OLED curvo da 6,57 pollici Full-HD+ (1080 x 2340 pixel) con 120 Hz di refresh rate e 300 Hz di touch sampling rate

SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G octa core (fino a 2,4 GHz) a 6 nm

6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (f/1.9), grandangolare da 8 MP (f/2.2 e 112°), bokeh da 2 MP (f/2.4), macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP con grandangolo di 90° e apertura f/2.2

connettività 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax dual band, GPS, NFC, Bluetooth

batteria da 4300 mAh con ricarica SuperCharge da 66 W (oltre il 70% in 20 minuti)

Magic UI 4.2 con Android 11

dimensioni di 159,96 x 73,76 x 7,78 mm, peso di 175 g

Lato software troviamo a bordo la Magic UI 4.2 aggiornata ad Android 11, che include diverse funzionalità. Tra queste vale la pena citare l’Always On Display, personalizzabile e interattivo: presenta una tavolozza di colori esclusiva, ma gli utenti possono catturare qualsiasi tipo di immagine e l’Intelligenza Artificiale andrà a estrarre il colore creando un AOD corrispondente.

Design di HONOR 50

Il display di HONOR 50 si collega al telaio e al pannello posteriore con bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati, mettendo a disposizione una superficie liscia. La finitura posteriore è realizzata con lavorazione a diamante: tre le colorazioni tra cui scegliere, ossia Frost Crystal, Emerald Green, Midnight Black e HONOR Code.

Il modulo fotografico rende omaggio alla classica reflex a doppia lente e vanta un design a doppio anello: il cerchio superiore integra la fotocamera principale, quello inferiore i tre obiettivi aggiuntivi e il flash LED.

Prezzi e uscita di HONOR 50 in Italia

HONOR 50 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Frost Crystal, Emerald Green, Midnight Black e HONOR Code: il preordine parte l’1 novembre 2021 solo su HiHonor.com al prezzo consigliato di 529 euro, ma dal 12 novembre sarà possibile acquistare lo smartphone anche su Amazon e presso i negozi TIM, Vodafone e WINDTRE.

