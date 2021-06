Dopo svariati rumor ecco l’annuncio ufficiale: i prossimi flagship HONOR torneranno ad avere preinstallati i Google Mobile Services. La serie HONOR 50 degli smartphone della casa cinese sarà sottoposta ai controlli di sicurezza di Google e potrà avere le app di Big G disponibili agli utenti. Ovviamente l’annuncio non riguarda soltanto la prossima serie 50 ma anche i futuri smartphone e device di HONOR ma la notizia è importante perchè HONOR non aveva potuto usufruire dei servizi di Google preinstallati da molto tempo, a seguito del ban operato dagli Stati Uniti nei confronti di Huawei, all’epoca sua società madre.

HONOR presenta tre nuovi modelli: HONOR 50 Pro, HONOR 50 e HONOR 50 SE

In un evento conclusosi in queste ore, HONOR ha presentato tre nuovi smartphone di fascia alta, dei quali si conoscevano già molti aspetti vista la grande mole di leak e rumor che li hanno circondati. Praticamente tutte le informazioni sono state confermate, ma vediamo nel dettaglio le specifiche dei tre device.

HONOR 50 Pro e HONOR 50 sono due device piuttosto simili, con processore identico (Qualcomm Snapdragon 778G), un pannello Full HD+ OLED da 120 Hz di refresh rate e 300 Hz di frequenza di campionamento del tocco. Lo schermo e le dimensioni della versione Pro però sono leggermente più ampie, visto che parliamo di 6,72 pollici contro i 6,57 della versione base. Inoltre lo schermo di HONOR 50 Pro è capace di riprodurre una gamma di colori a 10 bit.

Anche per quanto riguarda i tagli di RAM e memoria interna, i due device si somigliano molto, con possibilità di scegliere tra 8 e 12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, con la versione Pro disponibile soltanto nel taglio da 256 GB. Il modulo fotografico di entrambi i dispositivi si compone di quattro fotocamere posteriori. Abbiamo 100 MP per la fotocamera primaria, 8 MP per quella ultra-wide, 2 MP per quella macro e 2 MP per quella utilizzata come sensore di profondità. La differenza tra i due dispositivi la fa la parte frontale con un modulo da 32+12 MP per la versione Pro mentre Honor 50 avrà una singola fotocamera da 32 MP.

Il modulo fotografico posteriore dovrebbe essere esteticamente molto simile a quello che alcuni leak suggeriscono avrà il prossimo Huawei P50. Come detto, HONOR 50 e 50 Pro sono device piuttosto simili, anche se sorprende un po’ vedere che il modello più piccolo nelle dimensioni sia anche quello con la batteria più grande: 4000 contro 4300 mAh per la versione Pro e base rispettivamente. Entrambi i device possiedono comunque tutta la connettività di ultima generazione (5G, NFC, WiFi AC) e una ricarica rapida da ben 100 W. Il sistema operativo con cui verranno rilasciati i nuovi device è la Magic UI 4.2 con Android 11.

HONOR 50 SE merita una menzione a parte perchè si tratta di un dispositivo con specifiche sicuramente meno prestanti. Il design rimane pressochè identico rispetto ai suoi due fratelli maggiori, ma le similitudini grosso modo terminano qui. Lo schermo è il più grande dei tre smartphone, con ben 6,78 pollici e ha risoluzione Full HD+ ma con tecnologia LCD. Il SoC di Honor 50 SE è un MediaTek Dimensity 900 e il modulo fotografico è composto da 3 fotocamere da 108 MP (primaria), 8 MP (ultra-wide) e 2 MP (profondità).

Anche HONOR 50 SE ha il supporto alla ricarica rapida, che si ferma però a 66 W per una batteria da 4000 mAh. HONOR ha annunciato di avere intenzione di portare questi dispositivi anche in Italia, ma per il momento gli smartphone HONOR serie 50 sono disponibili al preordine in Cina ai seguenti prezzi:

HONOR 50 Pro 8 GB + 256 GB: CNY 3,699 (~476€) 12 GB + 256 GB: CNY 3,999 (~515€)

HONOR 50 8 GB + 128 GB: CNY 2,699 (~348€) 8 GB + 256 GB: CNY 2,999 (~387€) 12 GB + 256 GB: CNY 3,399 (~438€)

HONOR 50 SE 6 GB + 128 GB: CNY 2,399 (~308€) 8 GB + 256 GB: CNY 2,699 (~348€)



