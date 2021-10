Lunedì 25 ottobre numerose novità faranno il loro ingresso nel listino di WINDTRE, tra Xiaomi Days, nuove offerte e promozioni dedicate all’acquisto di smartphone ed eSIM; nel frattempo è arrivato il momento di fare di nuovo il punto della situazione sulla crescita della rete 5G dell’operatore.

Offerte Xiaomi Days di WINDTRE

A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, in data 25 ottobre partirà la nuova promozione Xiaomi Days di WINDTRE, con offerte per l’acquisto in un’unica soluzione di smartphone del produttore cinese.

Ecco alcuni dei modelli che da lunedì e fino al 21 novembre 2021 saranno acquistabili a prezzo scontato presso i negozi WINDTRE Store aderenti all’iniziativa:

eSIM WINDTRE: novità QR Code

La seconda importante novità, anch’essa in arrivo in data 25 ottobre 2021, riguarderà le eSIM di WINDTRE, con particolare riferimento al tema della sostituzione delle stesse in caso di spostamento in un nuovo dispositivo.

Se da una parte WINDTRE ha adottato le eSIM fin dal mese di marzo del 2020, dall’altra fino a questo momento ha previsto soltanto la possibilità di ottenerle presso i negozi fisici aderenti, attraverso il voucher cartaceo contenente il QR Code necessario per l’attivazione.

Il grosso limite di questa impostazione discende dal fatto che WINDTRE è l’unico operatore a fornire QR Code usa e getta, con evidenti limitazioni per gli utenti: in caso di cambio smartphone o anche di eliminazione accidentale del profilo eSIM dallo smartphone in uso, l’unica soluzione consiste nel recarsi in negozio e acquistare al prezzo di 15 euro una eSIM sostitutiva con un nuovo codice, anch’esso monouso. Soltanto in caso di guasto tecnico dello smartphone è possibile ottenere la sostituzione gratuita.

Evidentemente WINDTRE ha preso atto della situazione, tanto che a partire da lunedì 25 ottobre verrà introdotto un cambiamento importante: verrà azzerato il costo di sostituzione della eSIM – con un nuovo QR Code usa e getta fornito al cliente – in caso di spostamento in un nuovo dispositivo. In pratica, per i già clienti WINDTRE con eSIM, il costo per ottenere un nuovo QR Code necessario per spostare la eSIM in un altro smartphone passerà da 15 euro a 0 euro.

Al momento non è chiaro il numero di sostituzioni che ciascun cliente potrà richiedere gratis, ma sicuramente verranno forniti lunedì in sede di ufficializzazione della novità.

WINDTRE offerte e Smart Pack Cash

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dal 25 ottobre al 21 novembre ci saranno delle novità in termini di offerte telefoniche.

Offerte e Internet Card

L’offerta Voce, con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, costerà 8,99 euro su credito residuo e avrà un costo di attivazione di 6,99 euro. In versione Voce Full Easy Pay (metodo di pagamento compatibile con carta di credito, conto corrente bancario, carte Conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank) avrà lo stesso costo mensile, ma anche 200 SMS verso tutti e 50 MB di traffico dati. Il costo di attivazione sarà uguale, ma con vincolo di permanenza di 24 mesi (con eventuali costi per il recesso anticipato fino a 43 euro, ridotti in misura proporzionale al periodo di permanenza).

L’offerta solo dati WINDTRE Cube Lite con 35 GB mensili costerà 9,99 euro al mese con un costo di attivazione di 6,99 euro e sarà attivabile anche dai già clienti. In versione Easy Pay raddoppierà il bundle (70 GB) con prezzo mensile invariato, stesso costo di attivazione ma vincolo di permanenza di 24 mesi (con eventuali costi per il recesso anticipato fino a 43 euro, ridotti in misura proporzionale al periodo di permanenza).

Le Internet Card e Internet Card 200 avranno un periodo di validità di 3 mesi contro i 2 attualmente previsti. Dunque la prima offrirà 100 GB a 19,99 euro per tre mesi, mentre la seconda 200 GB a 24,99 per tre mesi. La disattivazione rimarrà automatica alla scadenza e l’addebito una tantum su credito residuo.

Smart Pack Cash

Oltre agli Xiaomi Days già descritti, nuovi e già clienti WINDTRE potranno abbinare un’offerta Easy Pay all’acquisto di uno smartphone pagandolo in un’unica soluzione, dunque senza vincoli contrattuali, tramite la promozione Smart Pack Cash. In particolare, i nuovi clienti potranno abbinarla a un’offerta Di Più Lite 5G Easy Pay o Di Più Full 5G Easy Pay, mentre i già clienti con SIM attiva da almeno 180 giorni passando a un’offerta della gamma MIA Unlimited 5G.

Per la verità si tratterà comunque di una sorta di rateizzazione: al pagamento del prezzo iniziale – tramite i metodi compatibili con Easy Pay – e del contributo di attivazione di 4,99 euro seguiranno 12 rate mensili da 0 euro.

Gli smartphone acquistabili saranno:

Smartphone a rate e altro

Ci saranno anche delle novità per l’acquisto di smartphone a rate con WINDTRE: vivo Y33s, OPPO A54s, OPPO A94 5G e Huawei Nova 8i saranno disponibili da novembre a partire da 0 euro al mese; HONOR 50 sarà disponibile da novembre a partire da 1,99 euro al mese. Anche Apple Watch 7 sarà presto acquistabile a partire da 15 euro al mese abbinato ad alcune offerte. In tutti i casi, l’attivazione della rateizzazione prevede un contributo una tantum di 4,99 euro.

Oltre a questo, l’offerta WINDTRE Super Fibra Casa con Amazon Prime continuerà fino al 21 novembre, mentre non sarà più sottoscrivibile la Super Fibra con Bonus 500 euro per internet e tablet.

5G di WINDTRE: come cresce la copertura

Chiudiamo con il punto della situazione sulla crescita della copertura del 5G di WINDTRE. L’operatore ha reso noto di aver superato il 40% della popolazione italiana coperta con tecnologia 5G TDD (più specifica rispetto alla più diffusa tecnologia FDD DSS comunque impiegata anche da WINDTRE), toccando quota 40,6%. Invariata, invece, la percentuale di popolazione coperta con FDD DSS (95,4%). I dati sono visibili alla pagina ufficiale.

