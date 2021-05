Da qualche tempo a questa parte si sente sempre più parlare delle eSIM, ovvero le “schede SIM digitali” che ci si aspetta manderanno in pensione le classiche SIM di plastica che ormai utilizziamo da diversi decenni.

Le eSIM rappresentano il futuro

Sono molti i vantaggi offerti dalle eSIM, a partire da quello ecologico: essendo digitale, l’utente non deve inserire alcun componente di plastica all’interno del proprio smartphone. È anche più semplice la gestione stessa del proprio profilo dove basta semplicemente aggiungere un QR code che, volendo, e con le dovute differenze, può essere installato su quanti dispositivi si vuole. Inoltre, l’implementazione della eSIM permette ai vari produttori di smartphone di utilizzare per altri scopi lo spazio interno non più occupato da una SIM fisica – magari per introdurre batterie più capienti.

TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile sono gli unici operatori ad offrire eSIM: essa è dotata di un seriale ICCID da 19 cifre, codice PIN e codice PUK.

La eSIM di TIM

TIM è stato il primo operatore in Italia ad offrire la eSIM ai propri clienti, inizialmente solo per alcuni modelli di smartwatch – come Vodafone. Due anni fa, però, l’operatore italiano apriva la possibilità di utilizzare le eSIM anche sugli smartphone, e da allora ogni cliente (nuovo o vecchio che sia) può richiederla esclusivamente nei negozi fisici.

La eSIM viene commercializzata in un package di plastica contenente il codice QR essenziale per la sua attivazione. Il costo della eSIM è pari a 10 euro, mentre i vecchi clienti già muniti di una SIM “classica” possono fare richiesta di una eSIM al costo di 15 euro.

Il codice QR per la eSIM di TIM può essere utilizzato senza alcun limite, a patto che venga utilizzato su un dispositivo per volta.

La eSIM di Vodafone

Passando a Vodafone, la storia della eSIM dell’operatore rosso è in qualche modo speculare a quella di TIM. Infatti, anche Vodafone si è inizialmente affacciata al mondo delle eSIM dapprima sugli smartwatch, per arrivare sul mondo mobile solo a partire dal mese di aprile.

La eSIM Vodafone può essere acquistata in negozio ma anche online per le sole offerte standard, mentre la confezione con cui viene commercializzata non è realizzata in plastica come quella di TIM ma bensì in materiale riciclabile al 100%. All’interno del packaging sono inseriti tutti i dettagli sulla eSIM come il codice PIN, il codice PUK e ovviamente il QR code, da utilizzare a proprio piacimento per quanto volte si vuole.

Il costo della eSIM è pari a 1 euro a cui vanno però aggiunti i costi di attivazione, il primo mese dell’offerta e una ricarica – la eSIM Vodafone viene commercializzata senza traffico incluso. Chi è già cliente Vodafone può recarsi in negozio per richiedere il cambio della SIM ad una eSIM al costo di 10 euro.

La eSIM di WINDTRE

La eSIM di WINDTRE è realtà dal mese di marzo 2021 e può essere acquistata solo nei negozi aderenti in formato cartaceo. Il costo della eSIM è pari a 10 euro per i nuovi clienti e 15 euro per chi lo è già, ma a differenza di TIM e Vodafone il QR code potrà essere utilizzato una sola volta.

Infatti, nel caso in cui si dovesse rimuovere il profilo dal telefono o si vorrà spostare la eSIM in un altro smartphone, l’utente dovrà sborsare 15 euro per ottenere un nuovo QR code. Il cambio è gratuito solo in caso di guasti tecnici allo smartphone.

La eSIM di Very Mobile

Very Mobile è al momento l’unico operatore virtuale (MVNO) ad offrire una eSIM, merito dello stretto legame con il brand WINDTRE. Tra i due sono presenti alcune differenze: la eSIM di Very Mobile può essere acquistata soltanto online senza alcun costo; l’attivazione della eSIM è completamente digitale e avviene all’interno del portale web in cui bisognerà inserire il proprio indirizzo email a cui verrà inviato il seriale e il QR code.

Anche in questo caso il QR code è da considerarsi monouso, ma Very Mobile offre ad ogni cliente la possibilità di richiedere fino a tre QR code sostitutivi in forma gratuita; dopo, ogni nuova eSIM avrà il costo di 10 euro.

