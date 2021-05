Nelle scorse ore in Rete sono apparse le prime immagini rendering di Samsung Galaxy A03s, smartphone di fascia bassa che il colosso coreano potrebbe presto lanciare sul mercato.

Stiamo parlando di quello che dovrebbe essere il naturale successore di Samsung Galaxy A02s, telefono annunciato alla fine dello scorso anno.

Le immagini rendering e le presunte principali feature di Samsung Galaxy A03s

Dal punto di vista del design, il nuovo smartphone low cost di Samsung non dovrebbe presentare molte differenze rispetto a Samsung Galaxy A02s, eccezion fatta per la presenza di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale e di una porta USB Type-C (invece di una MicroUSB).

A dire di OnLeaks, autore delle immagini rendering, il device ha una scocca in plastica che misura 166,6 x 75,9 x 9,1 mm (lo spessore arriva a 9,5 mm nella parte in cui si trova il modulo fotografico).

Sempre stando alle indiscrezioni, Samsung Galaxy A03s dovrebbe poter contare su un display da 6,5 pollici con notch a V per la fotocamera frontale da 5 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 13 megapixel) e un ingresso jack audio da 3,5 mm. Purtroppo al momento non vi sono informazioni sul possibile processore e sulla capacità della batteria.

A seguire anche un video che ci offre la possibilità di osservare quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone economico di Samsung a 360°.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quando Samsung Galaxy A03s potrebbe essere lanciato, in quali mercati il produttore prevede di commercializzarlo e a quale prezzo (aspetto, quest’ultimo, di fondamentale importanza per un suo eventuale successo, soprattutto se si considera quanto sia competitiva la fascia bassa).

