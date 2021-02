WINDTRE svela le nuove offerte personalizzate Mia Unlimited con prezzi mensili che vanno da 9,99 euro a 22,99 euro al mese, tutte proposte tramite SMS, app mobile e nei negozi aderenti ad alcuni clienti che già posseggono una SIM con l’operatore telefonico. Per tutte le nuove offerte Mia Unlimited, che vedremo in dettaglio fra breve, è previsto un costo di attivazione personalizzato e la possibilità di utilizzare due metodi di pagamento: tramite addebito su credito residuo oppure in modalità Easy Pay e quindi tramite addebito su carta di credito, conto corrente o carte prepagate.

Offerte personalizzate e a misura d’utente

La versione Mia Unlimited prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e traffico dati illimitato con velocità fino a 10 Mbps in download. L’operatore prevede anche la versione Mia Unlimited Mese Prova, dando così modo agli utenti selezionati di provare l’offerta per 30 giorni, senza costi aggiuntivi, che potrà essere disattivata o attivata a piacimento tramite l’applicazione mobile di WINDTRE.

È disponibile anche l’offerta Mia Più Unlimited tramite cui è possibile navigare su rete 5G, ove disponibile e con l’adeguata copertura, con prezzi personalizzati che vanno da 19,99 euro a 29,99 euro al mese. Anche in questo caso vengono offerti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e traffico dati illimitato.

Vengono svelate anche le offerte Mia 30, Mia 50, Mia 80 e Mia 120 che prevedono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 120 GB di traffico dati con prezzi personalizzati che vanno da 6,99 euro a 20,99 euro al mese.

