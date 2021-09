Avete voglia di provare la TOP Quality Network di WINDTRE gratis per un mese? L’azienda vi offre la possibilità di sfruttare un’occasione unica per testare senza costi le offerte 5G della compagnia, per 31 giorni.

Come provare la Rete Top Quality

L’offerta, rivolta ai nuovi clienti WINDTRE, senza alcun costo iniziale per la prima mensilità del mese, l’attivazione e la SIM, ha una durata pari a 31 giorni e può essere disdetta quando si vuole direttamente tramite l’applicazione mobile WINDTRE (link per Android | link per iOS). In caso di disdetta la SIM resta attiva con il piano tariffario “New Basic” che prevede un costo mensile pari a 4 euro. Allo scadere del 31° giorno partirà automaticamente l’addebito con i costi previsti dall’offerta scelta.

L’offerta più adatta alle vostre necessità può essere attivata in uno dei tanti WINDTRE Store presenti nelle nostre città, senza alcun costo.

Le offerte con il primo mese gratis

Ecco le offerte di WINDTRE con il primo mese gratis e senza vincoli:

Di Più Lite 5G Easy Pay , offre minuti illimitati, 200 SMS, 50 GB con 5G Priority Pass a 12,99 euro al mese ;

, offre minuti illimitati, 200 SMS, 50 GB con 5G Priority Pass a ; Di Più Full 5G Easy Pay , offre minuti illimitati, 200 SMS, 50 minuti di chiamate verso l’estero, call center senza attese e 100 GB con 5G Priority Pass a 14,99 euro al mese ;

, offre minuti illimitati, 200 SMS, 50 minuti di chiamate verso l’estero, call center senza attese e 100 GB con 5G Priority Pass a ; Young 5G Easy Pay , offre minuti illimitati, SMS illimitati e 80 GB a 11,99 euro al mese ;

, offre minuti illimitati, SMS illimitati e 80 GB a ; Call Your Country Premium 5G Easy Pay, offre 300 minuti verso l’estero, minuti nazionali illimitati e 200 GB a 13,99 euro al mese.

