Quest’estate HONOR 50, HONOR 50 Pro e HONOR 50 SE venivano presentati in Cina e da qualche ore il colosso cinese ha dato il via per il lancio globale di HONOR 50 partendo dalla Malesia.

Parte il lancio globale di HONOR 50

Il terminale è quello che ormai conosciamo da diverso tempo, ovvero un vero e proprio smartphone di fascia medio-alta sotto tutti i punti di vista. HONOR 50 ha dalla sua un design da tipico smartphone di alto livello, merito soprattutto della buona ottimizzazione delle cornici e dell’ampio pannello AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Sotto la scocca trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G con 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 66 W e Android 11 con la Magic UI 4.2. Di un certo livello anche il modulo fotografico posteriore con sensore principale da 108 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP rispettivamente per foto macro e di profondità.

La serie HONOR 50 è basata sui Google Mobile Services (GMS), come confermato dalla stessa azienda qualche settimana fa, il che garantisce pieno accesso a tutti i servizi offerti da Google ormai così radicati nella vita e nelle abitudini di tutti gli utenti Android italiani e non solo. Infine, se volete toccare dal vivo la nuova serie, vi ricordiamo che ognuno di voi ha l’opportunità di partecipare all’evento esclusivo di lancio di HONOR 50 in Italia seguendo queste semplici indicazioni.

Potrebbe interessarti anche: Google Pixel 6 segue la concorrenza e non ha il caricabatterie incluso