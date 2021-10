Dopo mesi di anticipazioni, ieri è arrivato il momento del lancio ufficiale degli smartphone della serie Google Pixel 6, device che arriveranno anche nel nostro Paese all’inizio del prossimo anno.

A quanto pare, anche il colosso di Mountain View ha deciso di adeguarsi all’attuale trend che vede diminuire il quantitativo di accessori inclusi nelle confezioni di vendita dei nuovi smartphone: e così, se fino a qualche anno fa spesso venivano aggiunte persino le custodie protettive, ora i produttori con la motivazione della salvaguardia dell’ambiente non inseriscono nemmeno il caricabatterie e gli auricolari.

Alla base di questo trend vi è l’obiettivo di evitare che enormi quantità di caricabatterie da parete e auricolari economici possano trasformarsi rapidamente in rifiuti elettronici e, pertanto, la soluzione trovata da vari produttori è quella di non includerli nelle confezioni di vendita e lasciare agli utenti la possibilità di acquistarli separatamente nel caso in cui ritenessero di averne bisogno.

Niente caricabatterie per i Google Pixel 6

Ebbene, Google ha deciso di seguire tale esempio con la serie Google Pixel 6, che non potrà contare su un caricabatterie da parete incluso nella confezione di vendita.

Ricordiamo che con Google Pixel 6 la velocità massima di ricarica via cavo passa da 18 W a 30 W ma chi desidera sfruttare tale funzionalità deve acquistare l’apposito caricabatterie, disponibile sul Google Store a 25 dollari (può essere aggiunto al carrello anche in fase di acquisto dello smartphone).

Fortunatamente Google non utilizza un metodo di ricarica proprietario per raggiungere velocità elevate (a differenza di altri produttori) e, pertanto, qualsiasi caricabatterie USB PD di terze parti che supporta la ricarica a 30 W (o superiore) dovrebbe funzionare senza problemi con la serie Google Pixel 6.

Probabilmente sarebbero ancora più numerosi gli utenti ad apprezzare la decisione di Google nel caso in cui il produttore consentisse di acquistare il caricabatterie ad un prezzo scontato unitamente al nuovo smartphone.