HONOR ha in programma per il 26 ottobre 2021 un evento a Milano in occasione del quale lancerà anche nel nostro Paese il nuovo smartphone di fascia alta dell’azienda: stiamo parlando di HONOR 50.

Se siete impazienti di toccare con mano il nuovo telefono del produttore cinese, abbiamo una buona notizia per voi: il team di HONOR ha annunciato sul forum ufficiale una simpatica iniziativa in virtù della quale due persone potranno partecipare all’evento di lancio di HONOR 50 e testare lo smartphone e le altre novità dell’azienda prima di tutti.

Come fare per partecipare all’evento di lancio di HONOR 50

Se l’iniziativa del produttore cinese, chiamata HONOR Talent, ha stuzzicato la vostra curiosità e avete deciso di provare a partecipare a questo contest, ecco cosa dovete fare:

creare un breve video di 1 o 2 minuti (per esempio su YouTube o con il proprio smartphone) con il quale spiegare al team del produttore cinese per quale motivo si desidera partecipare all’evento e quali funzioni stuzzicano maggiormente la propria curiosità inviare entro il 21 ottobre 2021 il video all’indirizzo email honoritalia1@gmail.com, indicando anche il proprio nome sulla community di HONOR

Il team di HONOR valuterà tutte le candidature in base alla motivazione, alla pertinenenza e alla qualità nella creazione dei contenuti inviati e sceglierà due fan, che avranno così la possibilità di partecipare all’evento di presentazione HONOR 50 a Milano.

I due vincitori di questo contest saranno contattati via mail e l’annuncio sarà condiviso anche sul forum ufficiale del produttore.

HONOR rende noto che i nomi dei due vincitori saranno comunicati il 22 ottobre e chiede loro di confermare la propria presenza entro le 72 ore dall’annuncio della vittoria.

I due vincitori di HONOR Talent riceveranno un invito per partecipare all’evento di HONOR a Milano, il 26 ottobre 2021, alle ore 18:30, con spese di trasporto e un pernottamento incluse.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buona fortuna.

