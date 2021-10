Il ban USA contro Huawei ha messo in evidenza quanto ognuno di noi sia estremamente legato ai Google Mobile Services, ovvero le applicazioni e tutte le API che il colosso di Mountain View pre-installa su tutti gli smartphone Android ad eccezione di Huawei, per ovvi motivi.

I Google Mobile Services trovano posto su HONOR 50

Quest’oggi scopriamo che HONOR, un tempo legato a Huawei e ormai libero dal giogo del ban USA, comunica ufficialmente che la serie HONOR 50 sarà dotata di Google Mobile Services “che garantirà un contesto applicativo più completo e una straordinaria esperienza mobile ai nostri clienti“. Inoltre, per spingere l’hype dei fan verso le stelle, l’azienda comunica anche che la serie HONOR 50 arriverà presto nel nostro Paese.

La conferma di HONOR affidata al canale ufficiale Facebook ha una valenza molto importante in un contesto, quello mobile, dove cambiare abitudine è molto difficile. Il pieno supporto dei Google Mobile Services offre agli eventuali acquirenti la sicurezza di avere pieno accesso a tutti i più importanti servizi Google, nonché alle applicazioni da cui ormai dipendiamo tutti.

A questo punto non ci resta che attendere l’annuncio da parte dell’azienda che la serie HONOR 50 è finalmente pronta per il nostro mercato; le notizie degli ultimi giorni, come i prezzi per il mercato europeo, ci fanno ben sperare che il colosso cinese sia ormai prossimo all’annuncio ufficiale.

