WINDTRE annuncia un ulteriore ampliamento della copertura della sua rete 5G TDD, che questa volta riguarda tanti cittadini che risiedono in Piemonte. L’operatore ha esteso la rete di nuova generazione, raggiungendo diverse città importanti della regione.

WINDTRE migliora la copertura della rete 5G in Piemonte

La rete 5G TDD di WINDTRE, che di recente ha raggiunto diversi comuni in Lombardia e Sicilia, è disponibile nelle città di Verbania, Asti, Biella, Vercelli, Novara, Cuneo e Alessandria. L’operatore vuole accelerare l’evoluzione tecnologica e migliorare l’esperienza d’uso dei clienti, anche in mobilità, in modo da offrirgli una connessione veloce e affidabile per il lavoro, gli affetti e gli interessi.

La copertura della rete 5G di WINDTRE FDD DSS raggiunge il 95,4% (il 38% con 5G TDD) e anche i lavori degli altri operatori (Vodafone, TIM e Iliad) stanno procedendo bene, ma per ora siamo lontani dal “vero” 5G standalone. Se siete clienti WINDTRE potete verificare la copertura a questo link.

Avete già avuto modo di provare la rete di quinta generazione con il vostro smartphone Android?

