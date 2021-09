WINDTRE continua a investire senza sosta nella “Top Quality Network” annunciando l’arrivo della tecnologia di connessione 5G TDD in Lombardia.

Il 5G TDD sbarca in Lombardia

Per chi non lo sapesse, la tecnologia 5G TDD permette di utilizzare lo stesso spettro per le connessioni 4G e 5G, così da garantire una velocità di rete maggiore anche nelle zone in cui il traffico è molto intenso.

“La centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento – sottolinea Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE. WINDTRE risponde alla sfida con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi.”

La lista delle città e i comuni coperti

La tecnologia 5G TDD di WINDTRE raggiunge le seguenti città e comuni:

Milano

Bergamo

Lodi

Mantova

Monza

Pavia

Crema

Sesto S. Giovanni

Legnano

Rho

Paderno Dugnano

Cologno Monzese

Rozzano

San Giuliano Milanese

Pioltello

Corsico

Segrate

Abbiategrasso

San Donato Milanese

Cernusco sul Naviglio

Seregno

Lissone

Desio

Cesano Maderno

Limbiate

Brugherio in Brianza

Saronno

Gallarate

Attualmente, lo ricordiamo WINDTRE copre il 95,4% della popolazione in modalità 5G FDD DSS e il 38.0% in modalità 5G TDD.

