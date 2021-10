La tecnologia 5G TDD di WINDTRE permette di utilizzare una velocità di rete maggiore anche nelle zone dove il traffico sulle reti mobili è più intenso.

WINDTRE ha da poco annunciato di aver esteso la propria copertura di rete 5G TDD in Sicilia che ora raggiunge le città di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Avola, Marsala e Vittoria.

La tecnologia 5G TDD di WINDTRE si espande in Sicilia

Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, ritiene che la centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica per sostenere e anticipare il cambiamento e aggiunge che WINDTRE risponde alla sfida con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti anche in mobilità.

Per usufruire dei vantaggi della tecnologia di rete 5G che a oggi raggiunge una copertura del 95,4% della popolazione è possibile attivare una delle offerte WINDTRE.

WINDTRE copre il 95,4% della popolazione con la tecnologia 5G FDD DSS e il 38,0% anche con il 5G TDD. La settimana scorsa la tecnologia 5G TDD di WINDTRE è sbarcata in Lombardia: ecco dove trovarla.

