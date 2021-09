Quest’oggi la macchina di leak e rumor ci offre alcune notizie piuttosto interessanti su tre dispositivi: OnePlus 9 RT, Nokia G50 e la versione europea di Redmi 10.

OnePlus 9 RT è prossimo al lancio?

Partendo da OnePlus 9 RT, sempre più indicato come una versione migliorativa del modello OnePlus 9R, le ultime informazioni circa la data di lancio pubblicate da @onleaks parlano del 15 ottobre. Possibilmente esclusiva del mercato indiano e cinese, i leak più recenti circa le specifiche di OnePlus 9 RT parlano di un display AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 870, fino a 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, sensore posteriore principale Sony IMX766 da 50 MP, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W e OxygenOS 12.

Ad oggi resta ignoto il probabile prezzo di lancio dello smartphone, ma riteniamo che verrà svelato via via che ci avvicineremo alla data di presentazione.

Le presunte specifiche di Nokia G50

Passando poi a Nokia G50, il probabile smartphone 5G economico di Nokia di cui avevamo parlato un po’ di giorni fa, Roland Quandt ha pubblicato su Twitter quella che dovrebbe essere la scheda tecnica definitiva del dispositivo. Dalle informazioni scopriamo che Nokia G50 potrebbe montare un display LCD IPS da 6,82 pollici con risoluzione 1640 x 720 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 480 5G, 4 GB di RAM con 128 GB di ROM espandibile tramite microSD, fotocamera posteriore con tre sensori (principale da 48 MP, ultra grandangolare da 5 MP e di profondità da 2 MP), batteria da 4850 mAh, Dual SIM, jack audio da 3.5 mm, Android 11 e colorazioni Ocean Blue e Midnight Sun.

Ad un prezzo presunto pari a 259/269 euro, Quandt sottolinea l’impegno dell’azienda ad offrire 2 anni di aggiornamenti software, quindi fino ad Android 13, 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e 2 anni di garanzia.

La versione europea di Redmi 10

Venendo infine a Redmi 10 in versione europea, uno smartphone che non ci ha per niente convinto nella nostra prova e di cui potete leggere tutti i dettagli all’interno della recensione Redmi 10, il solito Roland Quandt ha svelato la probabile scheda tecnica in cui parla di un display da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ da 24000 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, processore MediaTek Helio G88 con 4 GB di RAM, 64/128 GB di spazio interno, supporto dual SIM, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W e un prezzo pari a 179 euro e 199 euro in base al taglio di memoria interna.

Resta da vedere se la questa versione europea di Redmi 10 si porterà dietro i gravi deficit che abbiamo riscontrato nella versione cinese.

In copertina Redmi 10

