Nokia continua la sua avventura all’interno degli smartphone 5G economici con il modello Nokia G50, di cui un inedito leak ne svela quello che dovrebbe essere il design definitivo e parte della scheda tecnica completa.

Design e specifiche da smartphone di fascia bassa

Nokia G50 si mostra in tutto e per tutto come lo smartphone 5G ideale per gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico ma munito della connettività di quinta generazione. Le informazioni leak parlano di una scocca realizzata interamente in plastica con tanto di sensore per le impronte integrato nel frame laterale, assieme al tasto di accensione.

Il display LCD sembrerebbe da 6,38 pollici con risoluzione HD+ da 1560 x 720 pixel e notch a goccia con sensore per le fotografie selfie. Il processore indicato sarebbe il modello Qualcomm Snapdragon 480 5G, il SoC di fascia bassa a marchio Qualcomm con supporto alla connettività 5G. Purtroppo non ci sono informazioni circa la RAM e lo spazio di archiviazione, ma non stupirebbe una configurazione con 3 GB di RAM e ROM da 128 GB.

Registriamo un po’ di confusione per quanto riguarda il comparto fotografico principale che, secondo alcuni leak da prendere con le pinze, vedrebbe la presenza di quattro sensori. Un render ufficioso del telefono mostra invece tre sensori principali con flash LED in un’isola circolare posizionata al centro.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Nokia, si presume che il prezzo di lancio di Nokia G50 possa aggirarsi attorno ai 230 euro.

