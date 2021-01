La nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 480 5G è stata appena annunciata ufficialmente dal chipmaker californiano e si prepara ad animare i prossimi smartphone più economici compatibili con lo standard di rete 5G.

Nel 2020 gli smartphone 5G sono finalmente diventati mainstream e, sebbene il mercato proponga ormai soluzioni per quasi tutte le tasche, il nuovo chipset di Qualcomm dovrebbe consentirci di eliminare presto quel “quasi” dalla frase.

Qualcomm Snapdragon 480 5G: caratteristiche e primi smartphone che lo useranno

Qualcomm Snapdragon 480 è il primo chipset della serie 4xx e il più economico in assoluto del produttore a supportare la connettività 5G. Questo SoC promette di abbassare ulteriormente l’asticella del prezzo rispetto al Qualcomm Snapdragon 690 5G che muove ad esempio OnePlus Nord N10 5G (ecco la nostra recensione) e LG K92.

La compatibilità con le reti di nuova generazione è garantita dal modem integrato Snapdragon X51, che supporta le reti 5G sub-6GHz usate dalla maggior parte degli operatori telefonici al mondo con larghezza di banda di 100MHz e quattro antenne, ma anche le meno comuni millimeter-wave con larghezza di banda di 200MHz e due antenne. Il modem 5G citato supporta le reti 5G NSA e SA, così come le tecnologie TDD, FDD, DSS e una moltitudine di altre proprietarie di Qualcomm.

Ovviamente il modem-RF system 5G non è l’unico componente del Qualcomm Snapdragon 480 dedicato alla connettività. Ad esempio merita di essere ricordato il subsystem FastConnect 6200 di Qualcomm, il quale supporta doppie antenne WiFi, 8 stream audio con multi-user MIMO, Bluetooth 5.1, il codec proprietario Qualcomm aptX Adaptive e la tecnologia Qualcomm TrueWireless. Questo senza dimenticare il supporto GNSS a doppia frequenza per un tracciamento della posizione molto più preciso e anche il sistema di navigazione satellitare indiano NavIC.

Qualcomm Snapdragon 480 è un SoC di fascia bassa, per questo motivo il resto della componentistica e le conseguenti prestazioni difficilmente saranno in grado di entusiasmare. Realizzato con processo produttivo a 8nm, il chipset può contare su una CPU octa-core composta da un cluster di core ARM Cortex-A76 con frequenza massima a 2.0GHz per i task più pesanti e un cluster di core ARM Cortex-A55 con clock a 1.8GHz per le operazioni più leggere. Stando a quanto dichiarato ufficialmente dal produttore, la CPU di Qualcomm Snapdragon 480 sarebbe in grado di garantire prestazioni più che doppie rispetto a quelle del precedente low cost Snapdragon 460.

Per quanto riguarda le performance grafiche, la nuova Mobile Platform si affida alla GPU Adreno 619, che a sua volta promette di doppiare le prestazioni della GPU presente nello Snapdragon 460. Purtroppo non è dato sapere come questa GPU esca da un eventuale paragone in termini di frequenze e numero di core rispetto alla Adreno 619L del Qualcomm Snapdragon 690 5G e alla Adreno 619 del più prestante Qualcomm Snapdragon 750 5G.

Qualcomm ha equipaggiato lo Snapdragon 480 5G con il DSP Hexagon 686, trovato in precedenza a bordo dello Snapdragon 665, e con un Sensing Hub per le funzioni di always-on audio e voice processing a basso consumo.

Mettendo insieme tutti i miglioramenti prestazionali a livello di CPU, GPU e DSP, la nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 480 5G promette delle performance AI superiori del 70% rispetto al precedente Snapdragon 460.

L’elaborazione delle immagini fa segnare un piccolo primato al Qualcomm Snapdragon 480: con i suoi 3 ISP Spectra 345, si tratta del primo SoC di fascia non premium a disporre di un triplo ISP, visto finora soltanto sul nuovo flagship Qualcomm Snapdragon 888. Questa caratteristica permette al SoC di processore contemporaneamente le immagini prodotte da tre sensori, sebbene con un limite di 13MP per tre immagini e di 720p per tre video. Per il resto, lo Spectra 345 supporta sensori d’immagine singoli fino a 64MP o doppi fino a 25MP + 13MP con zero shutter lag. La registrazione video è supportata fino ai 1080p a 60fps, dunque ancora niente 4K, mentre gli slow motion sono possibili solo fino ai 120fps alla risoluzione 720p.

Quanto alle restanti caratteristiche, Qualcomm Snapdragon 480 supporta la ricarica rapida cablata Quick Charge 4+, display FHD fino a 120Hz di refresh rate, memorie UFS fino a 2.2 e RAM LPDDR4x fino a 2133MHz.

Un riassunto di tutto ciò è visibile nell’immagine seguente, intanto sappiate che HMD Global e OPPO hanno già confermato che lanceranno dei device con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 480 5G e anche Motorola dovrebbe essere della partita secondo recenti indiscrezioni.