L’arrivo di Android 12 comporterà un importante stravolgimento per l’intera interfaccia grafica di Android, anche per le applicazioni proprietarie e di terze parti che nel corso del tempo abbracceranno le linee guida del Material You.

Piccole novità per Google Telefono

Dopo l’arrivo del nuovo sistema grafico su tante app di sistema e su quelle di terze parti, quest’oggi scopriamo che la beta 68.0.388241074 di Google Telefono inizia a mostrare una piccola novità per gli utenti in possesso di uno smartphone munito di Android 12 beta 3.1. Quando durante una chiamata si porta in background l’applicazione Google Telefono, sulla status bar appare una nuova notifica a pillola che mostra il tempo trascorso in chiamata.

Oltre a cambiare di colore in relazione al wallpaper impostato per la home screen, come vogliono le linee guida del Material You, basta un semplice tap per mostrare alcune azioni di scelta rapida per mutare il microfono, attivare il vivavoce oppure terminare la telefonata. Rispetto alla classica “bolla” così familiare ai tanti utenti muniti di Android 11, il nuovo sistema proprio di Android 12 rende molto più semplice interagire con il resto della UI del proprio dispositivo nel caso in cui l’app Google Telefono fosse in background durante una telefonata.

Non tutti gli utenti muniti dell’ultima beta dell’app di Google e di Android 12 dispongono della notifica a pillola.

