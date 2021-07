Dopo avere visto tutte le più importanti e vistose novità presenti nella beta 3 di Android 12, gli sviluppatori di terze parti stanno iniziando a lavorare senza sosta per abbracciare il Material You che Google ha svelato per la prima volta a seguito del rilascio della prima Developer Preview di Android 12.

C’è voglia di Material You per le app di terze parti

Sebbene il colosso di Mountain View non abbia ancora rilasciato la documentazione ufficiale con le linee guida da seguire per quanto riguarda l’implementazione del nuovo stile di Android 12 e l’utilizzo delle nuove API, molti sviluppatori sono già a buon punto e hanno già messo a disposizione nuove versioni delle app con appunto il supporto al Material You.

Sleep as Android, una delle applicazioni più popolari del robottino verde in grado di trasformare il proprio dispositivo in un tracker per il sonno, è già “Material You-ready” al 99%, come sottolinea lo sviluppatore ai colleghi di 9to5google. L’app, infatti, reagisce al cambio del wallpaper andando a modificare la palette dei colori della interfaccia utente, anche se sono ancora ovviamente presenti alcune piccole sbavature per quanto riguarda la leggibilità dei testi o la presenza della vecchia UI per alcuni elementi visivi.

Lo stesso si può dire anche per Inware, una comoda applicazione in grado di mostrare in dettaglio tutte le informazioni relative ai componenti interni del proprio dispositivo Android, che nella sua versione beta è già pronta ad abbracciare il Material You, come del resto sottolinea lo stesso sviluppatore in un tweet.

Mancano ancora alcuni mesi prima dell’arrivo di Android 12 in versione stabile sul mercato, ma è evidente quanto l’intera community di sviluppatori di terze parti sia già a lavoro per farsi trovare pronta con applicazioni curate fin nei minimi dettagli e in grado di garantire a tutti gli utenti quella promessa di personalizzazione che è alla base di Android 12 e del Material You.

Potrebbe interessarti anche: Google rilascia la terza beta di Android 12: ecco tutte le novità