Material You è senza ombra di dubbio una delle novità più attese e interessanti svelate da Google per Android 12 durante il Google I/O 2021. La nuova interfaccia grafica porta una ventata di aria fresca di cui c’era bisogno ma, soprattutto, porta l’utente e i suoi gusti personali al centro dell’esperienza di utilizzo del sistema operativo mobile più popolare al mondo.

Il sistema di temi sbarca su Google Feed

Una delle caratteristiche peculiari di Material You e di Android 12 è senza ombra di dubbio la gestione dei temi di sistema ed il loro mutare in base ai colori primari dei wallpaper. I colleghi di XDA, muniti della versione 12.20.6.23 di App Google, hanno notato una interessante novità per quanto riguarda Google Feed: i colori dell’interfaccia del servizio combaciano automaticamente con quelli del wallpaper dello smartphone, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti.

La novità è al momento circoscritta agli smartphone su cui è possibile installare Android 12 Beta 1, e nel futuro ci si aspetta che molte altre app e servizi abbracceranno lo stesso tipo di funzionalità.

Material You anche in Google Discover

Restando sempre in tema di Android 12 e di Material You ma spostandoci però a Google Pixel Launcher e a Google Discover, scopriamo che il doodle di oggi che celebra Savoy Ballroom permea l’intera interfaccia di Google Discover, come si può osservare nella immagini qui in basso.

Gli elementi grafici come gli angoli arrotondati, le trasparenze e anche la UI delle card di Google Discover combaciano perfettamente con le linee guida di Material You. In futuro è probabile che il colore di fondo di Google Discover cambi di volta in volta in base a quello primario dei doodle, un piccolo tocco di classe che rende l’esperienza utente sicuramente più lineare e coerente con gli elementi di Android 12.

