Material You è una delle più importanti novità annunciate da Google durante il Google I/O 2021 e rappresenta il cuore pulsate di Android 12. Durante l’evento “What’s new in Material Design“, i designer di Google hanno parlato in maniera approfondita del nuovo sistema grafico di Android 12 definendolo come un “viaggio pluriennale che evolverà tutti i prodotti e gli ecosistemi di Google.”

Un linguaggio personale, per tutti

Infatti, dopo diversi anni di lavorazione che hanno portato all’introduzione del Material Design per dare alle app un accento e una personalità distintiva, Google è arrivato alla concezione che era necessario offrire un sistema in grado di far sentire le persone “a casa” mentre utilizzano un dispositivo Android; la risposta a questa necessità è Material You.

“Abbiamo chiesto come può il Material Design consentire alle persone di muoversi nella loro vita sia nell’ambito personale, professionale, pubblico e privato? – dichiarano i designer Google. Stiamo prendendo l’ambizione su scala di Google di creare per tutti gli utenti e di farlo funzionare anche a misura d’uomo. Il nostro obiettivo per un sistema di progettazione universalmente bello e utile richiede un confronto con la consapevolezza che la bellezza e l’utilità sono altamente personali. In sostanza, come evolvi un linguaggio standard per lavorare per un mondo non standard?”

Le linee guida di Material You

Confortevole: Google vuole che ogni utente si senta a casa propria mentre utilizza un dispositivo. I colori e i temi di varie parti del sistema operativo rispondono a questa esigenza di personalizzazione. “Il sistema seleziona i colori dall’immagine di sfondo e traduce una tonalità in gamme tonali. Dal colore estratto viene generata una gamma di toni chiari e scuri. Ciò consente alla stessa tavolozza di funzionare su temi chiari, scuri e ad alto contrasto e con gli stessi slot di colore.”

Iconoclastico : Material You si focalizza su nuove forme e sistemi di interazione tra l’hardware, il sistema operativo e le applicazioni.

: Material You si focalizza su nuove forme e sistemi di interazione tra l’hardware, il sistema operativo e le applicazioni. Vivacità: “Volevamo infondere nello sviluppo digitale lo spirito del mondo naturale. Le forme organiche che reagiscono agli input sono un esempio di come gli effetti di superficie possono ravvivare le nostre interazioni quotidiane, aggiungendo nuova energia e ottimismo. Stiamo introducendo il senso di vitalità in particolare attraverso la forma, lo spazio, la luce e il movimento.”

Il movimento, la vivacità degli elementi, rappresentano in Android 12 un elemento estremamente importante per l’esperienza utente, il che lo si può già intuire nelle piccole azioni quotidiane come ad esempio per quanto riguarda la ricarica del telefono.

