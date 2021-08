Nella giornata di ieri, 5 agosto 2021, una nuova offerta ha fatto capolino sul sito ufficiale di Kena Mobile, ma non si tratta di un’offerta telefonica: Kena TIMVISION permette di associare il ricco palinsesto del servizio di streaming di TIM all’operatore virtuale, adesso con tutta la comodità di una pagina online dedicata.

Insomma, se nei giorni scorsi vi avevamo presentato la nuova offerta telefonica Kena 7,99 Flash, oggi parliamo di un’offerta di tutt’altro tipo.

Kena TIMVISION: la pagina dedicata

Delle nuove offerte TIMVISION Calcio e Sport con DAZN e Infinity+ (per 12 mesi) vi avevamo già parlato a tempo debito in un articolo dedicato. La possibilità di associare queste nuove proposte anche alle linee del secondo brand Kena Mobile era nell’aria già da tempo – tra banner e newsletter dedicati – ed è divenuta realtà a partire dal 29 luglio 2021.

Adesso quell’offerta, che viene identificata con la denominazione commerciale di “Kena TIMVISION“, dispone anche di una casa online adeguata: nella homepage sito di Kena Mobile è posto in primo piano un banner che rimanda alla pagina dedicata, con tutte le informazioni del caso e una, in particolare, va subito messa in chiaro: al momento, la pagina è solo illustrativa, l’attivazione dell’offerta può avvenire ancora solo presso i rivenditori aderenti o tramite il Servizio Clienti 181.

Promozione e contenuti

Allo stato attuale, è attiva la promozione che permette di avere l’offerta Kena TIMVISION al prezzo di 29,99 euro al mese per 12 mesi, al termine dei quali verrà applicato il prezzo standard di 34,99 euro al mese.

La promozione in argomento rimarrà disponibile per tutte le attivazioni effettuate entro il 16 agosto 2021 e prevede l’azzeramento del costo dell’offerta fino al 31 agosto 2021, con applicazione del prezzo promozionale di 29,99 euro al mese per i successivi dodici mesi.

Come vi avevamo spiegato nel nostro articolo precedente, l’abbinamento di TIMVISION a Kena Mobile implica l’attivazione di una SIM Kena, la quale – viene specificato – non include traffico per la fruizione di contenuti dell’offerta Kena TIMVISION, bensì 1 GB in 4G per l’eventuale attivazione di servizi di intrattenimento (sfruttabile anche in Roaming UE in 3G).

Per quanto concerne i contenuti, Kena TIMVISION offre accesso a:

DAZN – che ha un prezzo di listino di 29,99 euro al mese – con tutta la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League;

– che ha un prezzo di listino di 29,99 euro al mese – con tutta la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League; la Uefa Champions League (104 partite in totale) di Infinity+ , che ha un prezzo di listino di 7,99 euro al mese e si disattiva automaticamente al termine dei dodici mesi;

, che ha un prezzo di listino di 7,99 euro al mese e si disattiva automaticamente al termine dei dodici mesi; tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020, da vivere con Eurosport Player (incluso in TIMVISION per 12 mesi);

tante altre competizioni sportive.

film e serie TV italiani e internazionali, tantissimi cartoni animati e le produzioni originali TIMVISION, che ha un prezzo di listino di 6,99 euro;

e italiani e internazionali, tantissimi cartoni animati e le produzioni originali TIMVISION, che ha un prezzo di listino di 6,99 euro; l’intrattenimento, il lifestyle ed il crime, con il catalogo completo di Discovery+;

il meglio di film, serie TV e programmi di intrattenimento trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni.

FAQ e altre informazioni

Innanzitutto, va ricordato che l’offerta Kena TIMVISION prevede un costo di attivazione una tantum di 19,99 euro e che, a differenza delle attivazioni in abbinamento a TIM, non prevede la fornitura del nuovo decoder TIMVISION Box.

In secondo luogo, bisogna specificare che TIMVISION può essere abbinato ad un massimo di cinque dispositivi (fino a due con visione in contemporanea); anche DAZN può essere usato su un massimo di due device per volta, ma può essere registrato su sei dispositivi in totale; visione in contemporanea su un massimo di due dispositivi anche per Mediaset Infinity – di cui Infinity+ fa parte –, che consente di associarne cinque in totale e al massimo nove all’anno.

In sede di attivazione, oltre al contributo una tantum, il cliente si impegna a versare 12 rate da 3 euro, che sono già incluse nel costo mensile dell’offerta; in caso di recesso prima del termine dei 12 mesi, il cliente è tenuto al pagamento delle rate rimanenti (salvo esplicita richiesta di pagarle in un’unica soluzione, saranno addebitate sulla carta di credito su cui è stato attivato il servizio Ricarica Automatica o altra modalità di pagamento indicata da Kena).

Ecco le informazioni principali contenute nella sezione FAQ della pagina:

Kena TIMVISION è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità.

L’offerta è attivabile in negozio.

La promozione a 29,99 euro al mese vale fino al 16 agosto e l’offerta è gratis fino a fine mese;

oltre alla Serie A TIM, DAZN include: tutta la Serie BKT, LaLiga, la Copa Libertadores, i canali tematici di Inter e Milan e altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette e i canali Eurosport 1 HD e 2 HD. Infinity offre anche film, documentari e serie TV. TIMVISION offre un catalogo di eventi live e On Demand di Eurosport, il catalogo di Discovery+ e il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana.

L’offerta Kena TIMVISION è un “pacchetto unico”, pertanto non è possibile disattivare solo un singolo servizio.

L’offerta Kena TIMVISION è vincolata all’utilizzo del servizio gratuito di Ricarica Automatica, la cui disattivazione determina la disattivazione dell’offerta.

Nel caso in cui TIM non disponesse più dei contenuti elencati, ne informerebbe il cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e gli consentirebbe di usare chiamate, navigare su Internet e usare gli SMS alle condizioni previste dal piano base, senza costi ulteriori.

Questi e altri dettagli sono disponibili alla pagina dedicata sul sito di Kena Mobile:

Pagina dell’offerta Kena TIMVISION

