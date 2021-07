Quella in arrivo sarà una stagione molto importante per la crescita di TIMVISION, la piattaforma di streaming di TIM che dal 12 luglio presenta in listino anche le offerte Calcio e Sport con DAZN e Infinity+ attivabili senza attese.

Il progetto di espansione va evidentemente la customer base TIM di rete fissa: tra quache giorno i pacchetti comprensivi della Serie A saranno attivabili anche dai clienti TIM di rete mobile e da quelli di altri operatori.

Già in occasione dell’annuncio delle nuove offerte di TIMVISION dello scorso 1 luglio era stato chiarito che l’attivazione dell’offerta desiderata sarebbe avvenuta solo a partire dal 12 luglio. Finora, in pratica, erano state raccolte delle mere adesioni alle offerte Calcio e Sport, ma le attivazioni vere e proprie sono cominciate solo due giorni fa. Adesso, invece, l’attivazione dell’offerta avviene direttamente, senza attese.

TIMVISION Calcio e Sport: novità in arrivo

Sul proprio sito TIM indica un’altra data molto importante, quella di domani, 15 luglio 2021. A partire da domani, infatti, i pacchetti Calcio e Sport di TIMVISION potranno essere prenotati anche dai clienti TIM di rete mobile e dai clienti di altri operatori, che potranno recarsi presso qualsiasi punto vendita TIM.

Ciascuno di questi pacchetti potrà essere sottoscritto con il TIMVISION Box (proprio ieri abbiamo visto che i nuovi modelli stanno arrivando) incluso, senza necessità di collegare la sottoscrizione ad un’offerta TIM di rete fissa.

Più avanti, forse dal 1 agosto 2021, per i clienti TIM di rete mobile e dai clienti di altri operatori sarà possibile anche attivare direttamente le offerte, senza prenotazione.

Per quanto concerne i clienti TIM di rete mobile, è bene ricordare che lo scorso 8 luglio è stata aggiornata l’app MyTIM per Android, che nella versione 5.7.8 supporta la gestione dei nuovi pacchetti di TIMVISION, inclusa la nuova offerta Calcio e Sport.

Le nuove offerte TIMVISION Calcio e Sport si aggiungono alle novità di listino che vi avevamo segnalato a fine giugno in materia di intrattenimento.

TIMVISION base: info e costi

L’offerta base TIMVISION, che non offre accesso ai contenuti di pacchetti aggiuntivi, costa 6,99 euro al mese. Essa include solo il catalogo TIMVISION – film, cartoni animati e serie TV – Eurosport Player gratis per un anno con disattivazione automatica e Discovery+ incluso senza costi aggiuntivi.

Come per tutte le offerte relative alla piattaforma, il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito, senza costi aggiuntivi. Il cliente che sia già in possesso di un TIMVISION Box (o altro decoder TIM compatibile) di sua proprietà con pagamento rateizzato o in noleggio beneficia dell’azzeramento della relativa rata o canone finché l’offerta rimane attiva. Nessuna offerta TIMVISION prevede vincoli o penali, il costo di attivazione è di 9,99 euro ed è azzerato se il cliente TIM possiede già un’offerta TV già attiva o per il passaggio contestuale da un’offerta TV a un’altra. In caso di recesso, il decoder va restituito entro 30 giorni.

TIMVISION Calcio e Sport

L’offerta Calcio e Sport è la grande novità del catalogo di TIMVISION: i pacchetti comprendono DAZN e Infinity+ (gratis per 12 mesi, poi si disattiva automaticamente, si può rinnovare a 7,99 euro al mese) e permettono di vedere tutta la Serie A TIM e le coppe europee in streaming. Non manca, ovviamente, la possibilità di attivare altri pacchetti dedicati all’intrattenimento (TIMVISION, Netflix, Disney+).

Per gli spot pubblicitari, TIMVISION Calcio e Sport si affida a testimonial d’eccezione come Filippo Inzaghi, Christian Vieri e Ciro Ferrara.

I pacchetti attivabili sono quattro: TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, TIMVISION Gold. A tutti si applica la promozione “Promo Salta l’Estate” valida fino al 28 luglio 2021, che consente di pagare al massimo 10 euro al mese fino al 31 agosto 2021 e poi di ottenere dei prezzi scontati per i successivi 12 mesi.

Ecco i dettagli delle offerte elencate:

TIMVISION Calcio e Sport (con DAZN e Infinity+) al costo di 0 euro fino al 31 agosto 2021, dal 1 settembre a 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi a 34,99 euro al mese);

al costo di 0 euro fino al 31 agosto 2021, dal 1 settembre a (poi a 34,99 euro al mese); TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ (con DAZN, Disney+ e Infinity+) al costo di 0 euro fino al 31 agosto 2021, dal 1 settembre a 24,99 euro al mese per 12 mesi (poi a 39,99 euro al mese);

al costo di 0 euro fino al 31 agosto 2021, dal 1 settembre a (poi a 39,99 euro al mese); TIMVISION Calcio e Sport con Netflix (con DAZN, Netflix e Infinity+) al costo di 10 euro al mese fino al 31 agosto 2021, dal 1 settembre a 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi a 44,99 euro al mese);

al costo di 10 euro al mese fino al 31 agosto 2021, dal 1 settembre a (poi a 44,99 euro al mese); TIMVISION Gold (con DAZN, Disney+, Netflix e Infinity+) al costo di 10 euro al mese fino al 31 agosto 2021, dal 1 settembre a 34,99 euro al mese per 12 mesi e poi a 49,99 euro al mese.

Naturalmente non manca la possibilità di sottoscrivere altre offerte di TIMVISION (ecco la nostra pagina dedicata) oppure di abbonarsi a DAZN indipendentemente da TIM.