La MIUI 13 è l’annuncio più atteso dell’estate di Xiaomi, ancora più del chiacchieratissimo Xiaomi Mi MIX 4, e adesso alcune novità di questo importante aggiornamento sono trapelate in Rete prima del lancio ufficiale.

In precedenza, il noto tipster Digital Chat Station, attivo sulla piattaforma cinese Weibo, aveva parlato di un rilascio imminente della MIUI 13 e del suo arrivo su una lunga lista di modelli del produttore.

Adesso, nuove informazioni arrivano dal leaker cinese “Panda is bald“, anche in questo caso su Weibo. Il blogger ha elencato una serie di novità che Xiaomi dovrebbe implementare sulla MIUI 13 e alcune di esse sono piuttosto curiose.

MIUI 13: nuove funzioni e altre novità

Stando a quanto riferito dal leaker, la MIUI 13 rappresenterà un grosso rinnovamento rispetto alla MIUI 12, innanzitutto dal punto di vista del design e dell’aspetto generale. Con il nuovo aggiornamento, infatti, dovrebbero arrivare nuove animazioni e nuovi font di sistema, così come icone delle applicazioni ridisegnate e una nuova collezione di sfondi.

Messo da parte il discorso relativo alla parte grafica, il post di “Panda is bald” parla di nuove funzioni a livello di sistema. La MIUI 13 dovrebbe disporre delle finestre flottanti per i giochi. La funzione è ben nota e già molto comoda con altre app, ma è nuova in riferimento ai giochi e rimane da capire che uso vorrà farne Xiaomi.

In aggiunta a questo, l’aggiornamento dovrebbe introdurre la tecnologia memory fusion e il sistema di layered rendering. Quanto alla prima, la tecnologia memory fusion dovrebbe funzionare in modo simile alla RAM virtuale, una funzione utile soprattutto sugli smartphone di fascia più bassa con risorse hardware molto limitate, in quanto permette di sopperire alla poca RAM disponibile usando una parte della memoria interna.

Secondo precedenti leak, la MIUI 13 dovrebbe essere rilasciata da Xiaomi tra la metà e la parte finale del mese di agosto. Tra gli altri protagonisti dell’estate del brand cinese, oltre al già citato Xiaomi Mi MIX 4, dovrebbe esserci anche la nuova serie Xiaomi Mi CC11.