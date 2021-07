TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, lancerà nei prossimi giorni una serie di novità per entrambi gli ambiti, il servizio Benvenuti in TIM e, inoltre, disporrà la proroga delle principali offerte del suo listino.

In questo periodo vi abbiamo parlato di TIM per il rilancio di alcune offerte, nel contesto di un’analisi sull’andamento delle portabilità telefoniche, ma anche e soprattutto per discorsi legati a TIMVISION: dai nuovi decoder, alle nuove offerte comprensive di DAZN.

Oggi ci sono altre novità da prendere in considerazione.

Benvenuti in TIM: tutti i dettagli

Benvenuti in TIM sarà un nuovo servizio gratuito che fornirà assistenza ai nuovi clienti nelle 48 ore successive all’attivazione della linea fissa o alla trasformazione della linea.

Il servizio, dunque, si rivolgerà sia ai nuovi clienti che ai già clienti TIM nei casi di trasformazione della linea o di trasloco.

Ai fini dell’attivazione del servizio Benvenuti in TIM, verrà chiesto il numero di telefonia mobile in uso, che servirà per l’invio di SMS da parte dell’assistenza tecnica una volta attivata la linea. Il primo SMS, in particolare, sarà quello di avvenuta attivazione della linea e di comunicazione di avvio del monitoraggio per 48 ore.

In seguito, il cliente riceverà dei link con dei suggerimenti utili per la gestione corretta delle potenzialità della linea attivata, la conferma che la velocità è in linea con l’offerta sottoscritta (per FTTC con l’indicazione della distanza dagli apparati di rete), un link che in caso di malfunzionamenti permette di aprire una segnalazione e verificare le configurazioni modem e infine anche un link per verificare la configurazione del modem.

Al termine delle 48 ore di monitoraggio, inoltre, il cliente riceverà, di norma, una comunicazione finale di esito positivo dell’attivazione della linea fissa. In caso di esito negativo della verifica finale, invece, il cliente TIM riceverà un SMS con la comunicazione di verifica del corretto funzionamento della linea, anche in questo caso con l’avvio del monitoraggio di 48 ore. In questo modo si passerà all’apertura automatica della segnalazione, con ricevimento del relativo codice utile in caso di chiamata da parte dell’assistenza. Fino alla risoluzione si riceveranno le comunicazioni da parte dell’assistenza tecnica di TIM.

Il monitoraggio del funzionamento del servizio sarà effettuato sia per i clienti con il modem TIM che con quello di propria scelta.

Tutti i messaggi ricevuti dal cliente nel contesto del servizio Benvenuti in TIM avranno come mittente “Assistenza Tecnica TIM”.

Offerte di rete fissa: proroghe in vista

Sempre in questi giorni, come detto in apertura, TIM disporrà la proroga delle principali offerte di rete fissa – sia cablata che FWA – fino al 28 agosto 2021.

La proroga, in particolare, coinvolgerà tutte le offerte della serie Nuova TIM Super, ovvero TIM Super Fibra (FTTH), Super Mega (FTTC) e Super ADSL, nelle versioni standard con prezzi a partire da 29,90 euro al mese. Dovrebbe rimanere attivabile anche la TIM Super Base a 24,90 euro al mese con chiamate a consumo e senza modem.

Continuerà anche la promo per le attivazioni di TIM Super Wi-Fi nelle versioni specifiche per le regioni Puglia e Friuli Venezia Giulia (con opzione Wi-Fi e Sicurezza gratis per un anno), valida anche online.

Offerte di rete mobile: nuovi costi di attivazione

Per le offerte di rete mobile di TIM si prospetta una novità non troppo piacevole: a partire dal 25 luglio, tutte le offerte della serie Supergiga saranno accompagnate da un costo di attivazione di 5 euro.

Lo stesso cambiamento toccherà anche le offerte TIM Jet, TIM Fix Two, TIM Super Fix e XTe TIM Super Fix.

Altre novità

Infine, da lunedì 26 luglio, TIM permetterà di acquistare a rate il nuovo Google Nest Hub di seconda generazione: per i clienti di rete fissa, il prodotto sarà disponibile online e nei negozi a 2 euro al mese per 30 mesi, con addebito in fattura.

Google Nest Mini rimarrà in listino a 1 euro al mese per 30 mesi, anche in questo caso con addebito in fattura.